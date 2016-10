Tutkimus: Oma etu menee kaavoitukseen osallistumisessa helposti muun edelle

Poliittisessa osallistumisessa henkilöt perustelevat vaatimuksiaan usein vetoamalla suoraan omaan etuun.

Tämä käy ilmi Helsingin yliopiston väitöstutkimuksesta. Väitöskirjassa tutkittiin niin sanotuissa nimby-kiistoissa sitä, miten rakentamista vastustavat asukkaat perustelivat mielipiteitään.

Nimby-ilmiö tulee sanoista not in my backyard, eli suomeksi ei minun takapihalleni.

Aineistona käytettiin satoja helsinkiläisten kaupunkisuunnitteluvirastolle lähettämiä kaavoitusta koskevia kommenttikirjeitä, joista valtaosa suhtautui muutokseen kielteisesti.

73 prosenttia perusteli penseyttään yhteisellä hyvällä, mutta oman edun ajaminen mainittiin vastustamisen syyksi 46 prosentissa tapauksista.

- Paikallisissa nimby-kiistoissa on usein kyse oman edun ja yhteisen hyvän yhteensovittamisen vaikeudesta: monet asukkaat tunnustavat tarpeen rakentaa kaupunkiin lisää asuntoja, mutta nämä asunnot pitäisi mielellään rakentaa jonnekin muualle, tutkija Veikko Eranti kertoo.