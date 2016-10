Poliisin video vaarallisesta liikennetilanteesta: Ethän sinä tee näin?

Syynä on, että suojatien eteen on yleensä pysähdytty sen vuoksi, että jalankulkija tai pyöräilijä on ylittämässä suojatietä.

Helsingin poliisi kuvasi Käpylässä tilanteen, jossa auto ajoi pysähtymättä suojatien eteen pysähtyneen auton ohi. Jalankulkija oli vaarassa jäädä auton alle, mutta tällä kertaa kävi hyvin.

Katso video tilanteesta alta.