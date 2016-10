Väitös: Oman edun ajatellaan olevan riittävä perustelu muutosten vastustamiselle

Oma etu menee kaavoitukseen vaikuttamisessa helposti yhteisen hyvän edelle, käy ilmi Helsingin yliopiston väitöstutkimuksesta.

Poliittisessa osallistumisessa yksilöt perustelevat vaatimuksiaan usein vetoamalla omaan etuunsa. Oman edun ajamisen ajatellaan olevan jossakin määrin riittävä perustelu jonkin muutoksen vastustamiseen.

Veikko Erannin sosiologian alan väitöskirjassa tutkittiin sitä, miten rakentamista vastustavat asukkaat perustelivat mielipidettään. Eranti tutkii väitöskirjassaan niin sanottuja nimby-kiistoja (not in my backyard eli ei minun takapihalleni -tyyppisiä kiistoja).

Erannin aineistona oli satoja helsinkiläisten kaupunkisuunnitteluvirastolle lähettämiä kaavoitusta koskevia kommenttikirjeitä, joista valtaosassa muutokseen suhtauduttiin kielteisesti.

Vastustavaa kantaa perusteltiin yhteisellä hyvällä 73 prosentissa kirjeistä. Myös oman edun ajaminen mainittiin vastustamisen syyksi 46 prosentissa tapauksista.

- Paikallisissa kiistoissa kaavamuutoksia vastustetaan usein vain sanomalla, että en halua tätä tähän. Kaupunkilaisten mielestä siis myös tällaisen osallistumisen pitäisi olla vaikuttavaa, Eranti sanoo.

Erannin väitöskirja etsii poliittisen osallistumisen nykytapoja. Väitöskirjassa keskitytään paikallisiin nimby-kiistoihin sekä sosiaalisen median käyttämiseen politiikassa.

Työssä havaittiin muun muassa, että Facebookin tykkää-napilla on monipuolisia käyttötarkoituksia ihmisten välisessä viestinnässä.

- Tykkää-nappi vaikuttaa yksinkertaiselta, mutta sillä voidaan lähettää hyvin monipuolisia viestejä flirttailusta passiivis-aggressiiviseen kuittailuun. Lisäksi sen käyttöä sääntelevät monet rituaalit: emme ole vapaita tykkäämään miten haluamme, Eranti sanoo.

Eranti käyttää Pekka Haaviston vuoden 2012 presidentinvaalikampanjaa tutkimuksessaan esimerkkinä uudenlaisesta, yksilöläheisemmästä politiikan tekemisen tavasta.

Itsenäinen sosiaalisen median kampanjointi ja kaavoitukseen osallistuminen ovat esimerkkejä yksilölähtöisestä politiikan tekemisen tavasta.

- Suomessa on perinteisesti ajateltu, että poliittinen vaikuttaminen tapahtuu puolueiden ja yhdistyksien kautta. Nykyään on kuitenkin mahdollista toimia suoraan poliittisesti ja ohittaa nämä rakenteet, Eranti toteaa.

Helsingin yliopisto

https://www.helsinki.fi/fi/uutiset/vaitos-oma-etu-menee-kaavoitukseen-osallistumisessa-helposti-yhteisen-hyvan-edelle