Pohjois-Karjalassa liikkeellä väärennettyjä seteleitä - poliisi kaipaa havaintoja naiskaksikosta

Poliisi tutkii Pohjois-Karjalassa viime viikonloppuna ilmitulleita seteliväärennyksiä.

Poliisi epäilee kahden ulkomaalaisen naisen käyttäneen väärennettyjä 50 euron seteleitä ainakin Kiteellä, Joensuussa ja Enossa.

- Väärennetyt setelit on tehty todennäköisesti kopioimalla ja tulevat helposti ilmi setelitunnistuslaitteilla, kertoo tutkinnanjohtaja Sami Joutjärvi.

Poliisi kehottaa setelirahojen kanssa tekemisissä olevia huolellisuuteen ja tarkkaavaisuuteen sekä käyttämään tunnistuslaitteita aina kun se on mahdollista.

- Varsinkin, jos asiakkaina on ulkomaalaisia henkilöitä, Joutjärvi täsmentää.

Tässä tapauksessa seteliväärennysten levittämisestä epäillyt naiset ovat poliisin mukaan todennäköisesti romanialaisia. Nuorempi naisista on tummatukkainen, noin 40-45-vuotias ja vanhempi naisista vaaleampi ja yli 60-vuotias. Nuoremmalla on ollut vaatetuksena musta toppatakki, vanhemmalla pitkä tumma takki. Vanhempi nainen on käyttänyt liikkuessaan kävelykeppiä.

Henkilöhavainnoista ja mahdollisista väärennetyistä seteleistä voi ilmoittaa Joensuun poliisipäivystykseen 0295 415 320, Itä-Suomen poliisin vihjepuhelimeen 0295 415 232 taikka vihje-sähköpostiin Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. .