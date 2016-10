Talviaikaan siirrytään viikonloppuna: Hillitön video tiivistää olennaisen

Käytännössä talviaikaan siirtyminen tarkoittaa sitä, että sunnuntaiaamuna saa ikään kuin hyvällä syyllä nukkua tunnin pidempään, mutta pimeä tulee illalla aikaisemmin.

Youtuben komediakanava The Station by Makerin kaksi vuotta sitten julkaisema komediavideo talviaikaan siirtymisestä on jälleen ajankohtainen. Hauska video kiertääkin taas sosiaalista mediaa.

Videolla tiivistetään monen turhautuminen siihen, miksi vuosittain vaihdellaan kesäajan ja talviajan välillä.

Englanniksi kesäaika on nimeltään "daylight saving" eli vapaasti suomennettuna "päivänvalon säästäminen". Videolla todetaankin, että kellon viisareiden siirtely voi säästää päivänvaloa, muttei se säästä ihmisiä.

"He kutsuvat sitä päivänvalon säästämiseksi, mutta säästämistä tarvitsemme oikeasti me."

Katso Youtubessa oleva video alta.