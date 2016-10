Särkänniemen delfiinit ovat sopeutuneet hyvin Kreikkaan

Särkänniemestä Kreikkaan siirrettyjen delfiinien kotiutuminen uusiin oloihin on sujunut jopa odotuksia paremmin, kertoo Särkänniemen delfinaarion pääkouluttaja Sari Järvisalo.

Särkänniemen neljä delfiiniä siirrettiin Kreikkaan elokuun lopussa. Suomalaiset kouluttajat ovat siitä lähtien olleet paikalla Attican eläinpuistossa. Suunnitelma on, että eläimet jätettäisiin kokonaan kreikkalaisten hoitoon marraskuun loppupuolella.

Suomalaiset ja kreikkalaiset kouluttajat ovat muun muassa yhdistäneet käyttämiään käsimerkkejä, jotta kaikille delfiineille voidaan viestiä samoilla merkeillä. Seuraavaksi kreikkalaiset kouluttajat alkavat suomalaisten kouluttajien rinnalla totutella Särkänniemen delfiineihin ja niiden luonteisiin. Itse hoitotavoissa ei ole eroja.

- Kaikkein tärkeintä on luottamussuhteen luominen. Sitä on helpompi rakentaa, kun on opastaja rinnalla, Järvisalo kertoo.

Suomalaiset ja kreikkalaiset delfiinit ovat jo samoissa altaissa ja osallistuvat yhdessä Attican yleisöesityksiin.

Delfiinien siirto Kreikkaan aiheutti melkoisen mekkalan, sillä asiasta ei kerrottu etukäteen mitään ja siirto tehtiin yöllä. Särkänniemen vuonna 1985 avattu delfinaario suljettiin taloudellisesti kannattamattomana.