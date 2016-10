Jätätkö kodinkoneita päälle ilman valvontaa? Näin moni jää tunnollisesti kotiin

Suomalaiset suhtautuvat kodinkoneiden käyttöön varovaisemmin kuin muut pohjoismaalaiset, selviää kodinkonevalmistaja Siemensin teettämästä pohjoismaisesta kyselystä.

Suomalaisista 67 prosenttia jää kotiin, mikäli siellä on kodinkoneita käynnissä. Esimerkiksi tanskalaisista samoin ilmoitti tekevänsä vain 28 prosenttia. Lisäksi suomalaisista 70 prosenttia on joskus tai usein huolissaan siitä, muistiko kytkeä jonkin kodinkoneen pois päältä lähtiessään kotoa. Ruotsissa vastaava luku on 62 ja Norjassa ja Tanskassa noin 50 prosenttia. Kysely ei kata viidettä pohjoismaata Islantia.

Kyselyn mukaan suhteellisen harva suomalainen (13 prosenttia vastaajista) ohjaa kodin laitteita puhelimella tai tabletilla. Muissa Pohjoismaissa laitteiden etäohjaaminen älylaitteella on yleisempää. Esimerkiksi Ruotsissa vastaava osuus on neljännes. Eniten suomalaisia kiinnostaisi mahdollisuus ohjata älylaitteella pyykinpesukonetta, uunia, kahvinkeitintä ja astianpesukonetta.

Futuristi Elina Hiltunen toteaa tiedotteessa, että menemme yhä enemmän kohti älykästä kotia, jossa erilaiset laitteet ja jopa ihmiset ovat osana nettiä.

- Teknologia kehittyy ja halpenee, ja toisaalta verkossa olevat laitteet helpottavat elämäämme, Hiltunen perustelee.

Kolikolla on kuitenkin kääntöpuolensa: suomalaisia huolestuttaa etäohjauksessa varsinkin kodin turvallisuus eli tulipalon tai muun vahingon vaara.

M3 Researchin tekemään tutkimukseen vastasi toukokuussa tuhat henkilöä Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa.