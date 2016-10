Espanjan viranomaiset ottivat kiinni ja vapauttivat Ilja Janitskinin

MV-julkaisun päätoimittajaksi itseään kutsuva Ilja Janitskin on ollut kuluneella viikolla viranomaisten hallussa Espanjassa. Helsingin käräjäoikeus on määrännyt Janitskinin vangittavaksi poissaolevana, ja häntä on yritetty saada Suomeen kuultavaksi rikosepäilyjen vuoksi.

Janitskinia epäillään muun muassa kiihottamisesta kansanryhmää vastaan, törkeästä kunnianloukkauksesta, rahankeräysrikoksista, laittomista uhkauksista ja tekijänoikeusrikoksista. Janitskin ilmoitti lauantaina Facebookissa, että on päässyt Espanjassa vapaaksi. Hän pyörittää MV-julkaisua tiettävästi juuri Espanjasta. Facebook-videolla Janitskin kertoo, että hänet pidätettiin paikallisesta kantaravintolastaan. - Homma meni jokseenkin niin, että minut vietiin poliisilaitokselle ja siellä kerrottiin, että miksi on otettu kiinni. Janitskin sanoo olleensa poliisin huostassa pari, kolme yötä. Hän kuvailee, että hänelle oli syötetty rauhoittavia lääkkeitä, koska Suomesta oli kerrottu hänen olevan vaarallinen. Janitskin kertoo, että häneltä kysyttiin lauantaisessa oikeudenistunnossa, haluaako hän joutua palautettavaksi kotimaahan. - Tietenkin sanoin, että en halua. Janitskinin mukaan hänet vapautettiin oikeuden istunnossa yksintein. Espanjalainen asiakirja Janitskin esittelee sekä MV-julkaisun sivuilla että Facebookissa dokumenttia, joka vaikuttaa madridilaisen rikostuomioistuimen asiakirjalta. Siitä näkyy vain ensimmäinen sivu, jossa on kerrottu Janitskinin koko nimi. Asiakirjan otsikossa mainitaan eurooppalainen pidätysmääräys. Siinä kerrotaan, minkä nojalla suomalaiset viranomaiset vaativat Janitskinia vangittavaksi. Lisäksi asiakirjan sivulla luetellaan Janitskiniin kohdistuvat epäilyt Suomessa. Asiakirjan mukaan Janitskinin asiaa on käsitelty lauantaiaamuna Madridissa. Siinä mainitaan, että Janitskin on vapautettu, mutta hänen tulee olla viranomaisten tavoitettavissa ja pitää sekä puhelin- että osoitetietonsa ajan tasalla. Janitskin otettiin kiinni Espanjassa torstaina, vahvistaa Helsingin syyttäjänviraston kihlakunnansyyttäjä Heikki Wendorf viestissään STT:lle. Hän toteaa joutuvansa odottamaan tilanteesta virallista tietoa Espanjan viranomaisilta. Janitskin väittää Facebook-videolla, että hänelle vaadittaisiin 13 vuoden vankeustuomiota. Wendorfin mukaan tämä ei pidä paikkaansa. Kyse on eri rikosnimikkeistä, joiden rikoslain mukaisista enimmäisrangaistuksista yhteenlaskettuna muodostuu 13 vuotta. Wendorf esitti lokakuun alkupuolella Janitskinin vangitsemista poissaolevana ja kertoi tuolloin, että Janitskinista annetaan myös eurooppalainen pidätysmääräys. Se on käytännössä nopeutettu luovutusmenettely, jota voidaan soveltaa muun muassa silloin, kun toisessa EU:n jäsenvaltiossa asuva henkilö välttelee toisen maan viranomaisten kuulusteluja. Sivustoja yritetty saada suljettua Helsingin poliisi on yrittänyt saada suljettua MV-julkaisun nettisivustoa sen sisällön perusteella. Poliisi perusteli MV:ssä julkaistuissa salaisissa asiakirjoissa sulkemisvaatimusta epäilyllä, että Janitskinin ylläpitämillä sivustoilla olisi julkaistu viestejä, joissa syyllistytään useisiin eri rikoksiin. Helsingin käräjäoikeus kuitenkin hylkäsi vaatimukset elokuussa. Oikeusoppineiden mukaan kokonaisen julkaisun sulkeminen tässä tapauksessa edes väliaikaisesti saattaisi olla perustuslain kieltämää ennakkosensuuria.