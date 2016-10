Timantein koristelu kultainen älypuhelin, parin päivän pingviiniretki Etelämantereelle tai varaus ensimmäiseen avaruusmatkaan. Superrikkaille kaikki on mahdollista.

Luksus – suomalainen osaaminen kilpailuetuna -uutuuskirja paneutuu Suomen mahdollisuuksiin globaaleilla luksusmarkkinoilla. Yksi kirjan kirjoittajista on Helsingissä ja New Yorkissa asuva toimittaja Nina Broström.

– Luksukseen liittyy kokemus ainutlaatuisuudesta tai siitä, että se on tarjolla vain harvoille tai sen saa kokea ensimmäisten joukossa. Esimerkiksi kävely kaupungilla ilman turvamiehiä ja silti turvassa, voi olla jollekin superrikkaalle luksusta. Suomalainen savusaunakin voi olla luksusta, Broström sanoo.

Luksus on perinteisesti ollut tapa erottautua muista. Luksustuotteilla voidaan viestiä, että rahaa on ja sitä käytetään.

– Luksus ei ole kuitenkaan vain tuotevalikoiman paras tuote, johon lisätään glitteriä ja hintaa. Sen ympärille on rakennettava tarinankerronnan avulla konsepti ja palveluelämys. Luksuksen perussääntö on, että sen on aina ylitettävä odotukset.

Hänen mukaansa Suomen valtteja ovat omaperäisyys, aitous ja tuoreus.

– Luksusmarkkinoilla jokainen myy omaa erikoispiirrettään ja omasta paikallisesta osaamisesta ollaan ylpeitä. Luksuksen myymisessä kyse onkin itseluottamuksesta; uskotaan rohkeasti omiin tuotteisiimme ja itsemme. Ruotsi ja Tanska pärjäävät hyvin luksusmarkkinoilla, eikä niillä ole mitään merkittävää etua Suomeen verrattuna. Häntä pystyyn, Suomi!

Nina Broström muistuttaa, että luksus ei ole aina vaadi suuria summia rahaa.

– Selvitä, mitä toinen arvostaa ja sitten se, miten voit toteuttaa sen. Siinä on luksuksen ydin: tuottaa myönteinen elämyskokemus.

