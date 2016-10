Tämän vaalikauden poliittiset loikat ovat hyödyttäneet eniten keskustaa

Viime kuntavaaleista on melkein päivälleen neljä vuotta. Keskusta jäi vaaleissa koko maan äänimäärällä mitattuna kolmanneksi.

Vaalien jälkeen se on kuitenkin pärjännyt parhaiten valtuustopaikkamääränsä kasvattamisessa. Tätä juttua varten tehdyn selvityksen mukaan valtuustoryhmien väliset siirtymät ovat lihottaneet puolueista eniten keskustaa.

Puolue on menettänyt viime kuntavaalien jälkeen ainakin 17 valtuutettua johonkin muuhun valtuustoryhmään mutta samana aikana ainakin 29 on loikannut keskustan ryhmiin. Vaalien jälkeinen paikkamäärä on kasvanut 12:lla.

Suurin menettäjä on perussuomalaiset, joka sai nostettua viime kuntavaaleissa valtuutettujensa määrän lähes 1 200:aan. Perussuomalaisten valtuustopaikkojen määrä on vähentynyt sen jälkeen 70:llä. Lähtijöitä on ollut ainakin 86 ja tulijoita ainakin 16.

Isoista puolueista myös kokoomus ja SDP ovat jääneet tällä kuntavaalikaudella hieman tappiolle loikkauksissa. Merkittäviä muutoksia ei ole tapahtunut myöskään pienempien puolueiden kohdalla.

Hieman yli puolet perussuomalaisryhmän jättäneistä on siirtynyt yhden hengen valtuustoryhmiin tai suurempiin ryhmiin, jotka ovat puolueisiin sitoutumattomia. Selkeästi toiseksi suurin virta on kulkenut keskustaan.

SDP on puolestaan ollut puolue, josta perussuomalaisiin on selvästi eniten tällä valtuustokaudella loikittu, ainakin kahdeksan valtuutetun verran.

Perussuomalaiset valtuustoryhmät vajenivat eniten vuonna 2015, kun loikkaussaldo jäi 27 valtuutetun verran miinukselle. Vuonna 2014 ja 2013 vastaava lukema pysyi alle 20 menetyksessä.

Tänä vuonna vuoto lähes tyrehtyi. Vuodesta on vain pari kuukautta jäljellä ja perussuomalaisten menetys on vain kuusi valtuustopaikkaa. Sen ryhmistä on loikannut muualle seitsemän valtuutettua, kuten kokoomuksestakin. Kokoomuksen ryhmiin on kuitenkin tullut neljä valtuutettua, kun perussuomalaisten tulosaldo näyttää yhtä.

Yksi potentiaalinen perussuomalaismenetys on tiedossa jo ensi vuodelle, kun Pudasjärven kaupunginvaltuustossa perussuomalaisia edustava taiteilija Kari Tykkyläinen on ilmoittanut lähtevänsä ensi vuoden kuntavaaleissa vihreiden ehdokkaaksi.

Muutos sopii kuvaan. Vihreät on ollut tänä vuonna puolueista eniten saamapuolella: tulijoita viisi ja lähtijöitä vain yksi. Sen sijaan keskusta pärjäsi siirtymissä erityisesti viime vuonna ja toissa vuonna.

Kuluvan valtuustokauden valtakunnan tason siirtymätkin ovat olleet lähinnä perussuomalaisten menetyksiä.

James Hirvisaari siirtyi Muutos 2011 -puolueeseen sekä valtakunnan tasolla että kuntatasolla, kun hänet erotettiin perussuomalaisista vuonna 2013. Hän jätti viime vuonna valtuuston ja putosi eduskunnasta.

Laila Koskela taas loikkasi vuonna 2014 keskustaan niin eduskunnassa kuin valtuustossa ja Maria Tolppanen siirtyi samoin tänä vuonna SDP:hen.

Vuoden 2016 kovin siirtymä nähtiin silti eduskunnan ja valtuustojen ulkopuolella: vasemmistoliiton puoluesihteeriyden kesäkuussa jättänyt Marko Varajärvi ilmoitti jo elokuussa loikkaavansa SDP:hen.

Perussuomalaiset jätti muutama viikko sitten myös perussuomalaisten Pohjois-Pohjanmaan piiriä johtanut Jari-Pekka Teurajärvi. Hän loikkasi keskustaan. Teurajärvi ei kuitenkaan ole valtuutettu.

Selvityksessä on huomioitu poliittisten puolueiden ja ryhmien väliset siirtymät vuoden 2012 kuntavaaleista (28.10.2012) tähän päivään.

Tilasto on koottu aiempien uutisointien ja täydentävien puhelinhaastatteluiden pohjalta. Mahdollisimman hyvään kattavuuteen on pyritty mm. käyttämällä useita eri hakukoneita ja media-arkistoja.

Selvityksen luvut ovat suuntaa-antavia. Tarkempia lukuja valtuustojen voimasuhteiden muutoksista ei kuitenkaan tiettävästi ole olemassa.

Tilastoinnissa ei eritellä, onko henkilö poliittisessa ryhmässä sitoutumattomana jäsenenä vai ei.

STT:n keväällä tekemän selvityksen mukaan perussuomalaisten kunnanvaltuutetuista ainakin 90 on eronnut tai erotettu kuntavaalien jälkeen. Tässä selvityksessä ei ole huomioitu esimerkiksi valtuustoryhmästä erotettuja, jotka ovat jättäneet samassa yhteydessä myös valtuuston, joten luku poikkeaa hieman STT:n luvusta.