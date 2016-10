Kunnanvaltuustojen valtuustoryhmien väliset siirtymät ovat lihottaneet eniten keskustaa viime kuntavaalien jälkeen, kertoo Savon Sanomat. Lehden mukaan keskustan paikkamäärä on kasvanut 12:lla. 17 puolueen valtuutettua on siirtynyt muihin ryhmiin, ja 29 on puolestaan loikannut keskustan ryhmiin.

Eniten valtuutettuja on menettänyt lehden mukaan perussuomalaiset. Lähtijöitä on ollut ainakin 86 ja tulijoita ainakin 16. Isoista puolueista myös SDP ja kokoomus ovat tällä kuntavaalikaudella hieman tappiolla loikkauksissa. Viime kuntavaalit pidettiin nelisen vuotta sitten.