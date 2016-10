Kaupat sitoutuivat vähentämään muovikassien käyttöä

Maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen (kesk.) ja Kaupan liiton toimitusjohtaja Juhani Pekkala ovat allekirjoittaneet sopimuksen, jolla pyritään vähentämään muovikassien ja -pussien kulutusta.

Kymmenvuotinen sitoumus on osa uuden EU:n pakkausjätedirektiivin toteutusta. Sopimuksen tavoitteena on, että vuodessa käytettäisiin korkeintaan 40 muovikassia henkeä kohti vuoteen 2025 mennessä. Tämänhetkisen arvion mukaan muovikasseja kuluu vuodessa 55 per henkilö.

Vähentämistavoite koskee kaikkia kauppojen myyntipisteissä tarjottavia muovikasseja. Tavoitteeseen eivät kuitenkaan sisälly elintarvikkeiden, kuten hedelmien ja vihannesten, irtomyynnissä tai hygieniasyistä käytettävät muovikassit.

Green deal -niminen sopimus perustuu vapaaehtoisuuteen, ei lakiin. EU-jäsenmaiden täytyy kuitenkin jatkossa raportoida vuosittaisista muovikassien käyttömääristään.

S-ryhmä kertoo sitoutuvansa sopimukseen muun muassa laajentamalla muovisten ostoskassien maksullisuutta ja tarjoamalla biohajoavia hevi-pusseja vaihtoehtona muovisille.

- Tavoitteena on myös lisätä kestokassien myyntiä edelleen. Erittäin kevyiden muovipussien ilmaisesta jakelusta itsepalveluna kassoilla luovutaan, S-ryhmän suunnittelujohtaja Mika Lyytikäinen kertoo tiedotteessa.

Pikkupussit katoavat myös Keskon kassoilta ensi vuoden loppuun mennessä.

- Pyydettäessä ohuen pikkupussin saa esimerkiksi vettä valuvaa kukkakimppua tai lihasnestettä valuvaa lihatuotetta varten, Keskon tiedotteessa kerrotaan.

Lisäksi Kesko veloittaa muovikasseista kaikissa K-ryhmän ruokakaupoissa, rautakaupoissa, maatalous- ja konekaupoissa sekä huonekalukaupoissa vuoden alusta lähtien. Kesko myös tarjoaa muovikassien vaihtoehdoiksi muun muassa puuvilla- ja juuttikasseja.