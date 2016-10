Äkkiä ovet ja ikkunat auki! Tunkkainen ilma seisauttaa askeleen jo ovelle. Se on raskasta ja epämiellyttävää hengittää.

– Sisäilma on hyvää silloin kun sitä ei huomaa lainkaan. Se on hajutonta. Tunkkaisessa sisäilmassa taas on epämiellyttävää hajua, johon huomio kiinnittyy tilaan tultaessa, pohtii sisäilma-asiantuntija Kirsi Säkkinen Hengitysliitosta.

Huono sisäilma voi johtua useista eri tekijöistä. Pahimmillaan se kielii rakennuksen rakenteellisista ongelmista ja liiallisesta kosteudesta, mutta se voi myös viestiä esimerkiksi siitä, että siivouksessa on puutteita.

– Liian korkea lämpötilakin saattaa tehdä sisäilmasta tunkkaisen ja kuivan tuntuista. Hyvin usein tunkkaisen sisäilman aiheuttaja on erityisesti puutteellinen ilmanvaihto, Säkkinen selvittää.

Ilmanvaihdon ongelmat ovat pitkälti sidoksissa siihen, millainen rakennuksen ilmanvaihtojärjestelmä on: painovoimainen ilmanvaihto, koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto vai koneellinen poistoilmanvaihto.

Ulko- ja sisäilman lämpötilaerojen ja tuulen aiheuttamaan paine-eroon perustuvan painovoimaisen ilmanvaihtojärjestelmän toimivuus vaihtelee selvästi eri sääolosuhteissa.

– Sen heikkoutena on huono ilmanvaihtuvuus erityisesti kesähelteillä ulko- ja sisäilman lämpötilojen ollessa lähellä toisiaan. Talvella taas saattaa tuntua vetoa, kun kylmä korvausilma virtaa tuloilmaventtiileistä rakennuksen sisälle. Tuloilman saanti on siis hallitsematonta. Säkkinen sanoo.

– Lisäksi järjestelmä kuluttaa energiaa, koska poistoilman lämpöenergiaa ei saada kierrätettyä talteen, vaan se poistuu suoraan ulos.

