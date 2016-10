Ministeri Tiilikainen: Afrikkalaisen sikaruton uhka otettava vakavasti

Maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen (kesk.) on huolissaan afrikkalaisen sikaruton leviämisestä. Afrikkalainen sikarutto on vakava sianlihan tuotantoa ja villisikoja uhkaava eläintauti, joka on levinnyt vaarallisesti Suomen lähialueilla Baltiassa.

- Jokaisen suomalaisen on Virossa ja muualla Baltiassa matkaillessaan otettava afrikkalaisen sikaruton riski huomioon. Villisikajahteja Virossa on syytä välttää, varsinkin kun villisikakannassa on metsästettävää myös täällä Suomessa, korostaa Tiilikainen.

Koko Viro sekä suurin osa Latviasta ja Liettuasta ovat rajoitusaluetta, josta on kiellettyä tuoda villisianlihaa tai muita villisikatuotteita Suomeen.

Suomeen levitessään afrikkalainen sikarutto aiheuttaisi suuria taloudellisia tappioita sikatiloille ja koko lihateollisuudelle kansainvälisen kaupan pysähtymisen, eläinten hävittämisen sekä tilojen saneerauksen vuoksi. Huolimattomuudella voi ministeri Tiilikainen mukaan olla vakavat seuraukset.

- Suomessa elintarvikeketju työllistää satoja tuhansia suomalaisia, ja hallituksen tavoitteena on luoda alalle tuhansia uusia työpaikkoja. Elintarvikkeiden vienti voi joutua monilla aloilla vaikeuksiin, mikäli tauti leviää Suomeen. Työpaikkoja ei saa vaarantaa omalla huolimattomuudella, vaan matkailussa elintarviketurvallisuuteen tulee suhtautua vakavasti, painottaa Tiilikainen.

