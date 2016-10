Elintarviketurvallisuusvirasto Evira ja Tulli tekevät tehotarkastuksia Virosta Suomeen palaaville metsästysmatkailijoille Helsingin Länsisatamassa tällä ja seuraavalla viikolla. Tarkastuksia tehdään afrikkalaisen sikaruton leviämisen ehkäisemiseksi.

Afrikkalainen sikarutto on sianlihan tuotantoa ja villisikoja uhkaava eläintauti, joka on levinnyt Suomen lähialueilla Baltiassa. Tautia on todettu myös Venäjällä ja Puolassa.

Villisianlihan ja muiden villisikatuotteiden tuonti Virosta ja suurimmasta osasta Latviaa ja Liettuaa on kiellettyä taudinuhan vuoksi.