Suomalaiset liki yksimielisiä: 100-vuotista Suomea syytä juhlistaa

Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden 2017 alkuun on aikaa reilut 60 päivää. Kansallisen juhlavuoden ohjelmaan on liitetty jo yli 2 000 hanketta.

Juhlavuoden tunnettuus on kasvanut kuluvan vuoden aikana selvästi. Nyt jo kolme neljästä suomalaisesta on tietoinen pian alkavasta Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuodesta.

Suomi 100 selvitti suomalaisten tietoisuutta ja näkemyksiä lähestyvästä juhlavuodesta ensimmäisen kerran vuosi sitten ja uudelleen syyskuussa 2016.

Yli 70 prosenttia suomalaisista pitää osallistumista Suomen satavuotisjuhlien viettämiseen tärkeänä ja lähes jokainen (96 prosenttia) haluaa juhlistaa itsenäisyyttä jollain tavoin. Tutkimustulosten mukaan merkityksellisyys kasvaa melko tasaisesti iän myötä.

Myös halukkuus osallistua juhlavuoden valmisteluun ja ohjelman rakentamiseen on nousussa. Noin kolmannes suomalaisista on kuullut tai lukenut hankkeesta tai tapahtumasta, joka on osa Suomi 100 -ohjelmaa. Toimeliaimpia ohjelman järjestäjiä ovat 35-55-vuotiaat naiset.

Juhlatunnelmissa suomalainen suuntaa ajatukset ja askeleet mieluiten luontoon. Yhdeksän kymmenestä nostaa suomalaisen luonnon ja maiseman kiinnostavimmaksi juhlavuoden ohjelman aiheeksi.