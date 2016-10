Väitös: Käsitys työläismiehistö on yksipuolinen

Heikosti koulutukseen osallistuvia työläistaustaisia miehiä pidetään koulutuspoliittisesti haastavana ryhmänä. Tuore väitöstutkimus osoittaa, että tällainen ongelmakeskeinen koulutuskeskustelu pohjautuu varsin yksipuoliselle käsitykselle työväenluokkaisesta miehestä ja mieheydestä. Työläismiesten näkökulmia ei myöskään ole otettu riittävästi huomioon koulutusta koskevissa keskusteluissa.

Kasvatustieteen ja yhteiskuntatieteiden maisteri Toni Kososen tutkimus haastaa käsityksen opinhaluttomista ja koulutusvastaisista työläismiehistä ja nostaa esiin myös heidän myönteiset käsityksensä koulutuksesta sekä miesten keskinäiset erot ja jaot. Kosonen haastatteli väitöstutkimukseensa 32 työläismiestä, jotka olivat 30-64-vuotiaita. Haastatellut miehet olivat osallistuneet ammatilliseen aikuiskoulutukseen miesvaltaisilla tekniikan koulutusaloilla.

Tutkimuksen perusteella työläistaustaiset miehet ovat varsin tietoisia koulutusyhteiskunnan asettamista odotuksista ja velvoitteista, joissa painotetaan valmiutta ja suuntautumista jatkuvaan kouluttautumiseen ja elinikäiseen oppimiseen. Miehet kuitenkin suhtautuivat yhteiskunnan asettamiin odotuksiin eri tavoin.

Koulutusmyönteiset työläismiehet pyrkivät mukautumaan odotuksiin ja halusivat tulla nähdyiksi koulutusyhteiskunnan kunnon kansalaisina. Koulutuskriittisten miesten suhtautuminen vaihteli. He saattoivat vastata yhteiskunnan odotuksiin välinpitämättömästi korostamalla esimerkiksi menestymistään työelämässä koulutuksesta riippumatta. Toisaalta osa miehistä kyseenalaisti aikuiskoulutuksen arvon ja oikeutuksen ja haastoi näin yhteiskunnan asettamat odotukset.

Tutkimustulosten perusteella koulutusyhteiskunnan jäsenyys ja kelpo kansalaisen paikka eivät ole työläismiehelle itsestään selvästi ja vaivatta tarjolla, vaan he joutuvat perustelemaan valintojaan. Jotta työläismiehet pystyvät esimerkiksi lunastamaan kunnon kansalaisuuden, he joutuvat torjumaan työläismieheyteen ja työväenluokkaisuuteen kulttuurisesti liitettyjä ennakkoluuloja ja kunnottomuutta.

Kun työläismiehet taas torjuvat koulutusyhteiskunnan vaatimukset, heidän on korostettava työläismiehen kunniallisuutta ja työväenluokkaisuuden arvoa suhteessa normatiiviseen keskiluokkaisuuteen. Tutkimus nostaakin esiin sen, miten työläismiehet sijoittuvat erilaisin tavoin koulutusyhteiskunnan marginaaliin.

Toni Kososen väitöstutkimus pureutuu sukupuolen, mieheyden ja yhteiskuntaluokan ulottuvuuksiin miesten aikuisopiskelun ja kouluttautumisen kontekstissa. Kosonen analysoi tutkimuksessa, miten miehet opiskelukokemuksistaan kertoessaan tekevät tiettäväksi, mitä he pohjimmiltaan ovat miehiään työläismiehinä, ja rakentavat erilaisilla tavoilla työläismieheyttä.

Koulutusyhteiskunnassa rakentuvien työläismieheyksien ohella tutkimuksessa analysoitiin työläismiesten yhteiskunnallisen jäsenyyden ja kuulumisen ehtoja sekä valotettiin sitä, millaisena 2010-luvun koulutusyhteiskunta näyttäytyy näiden miesten kokemana.

Kasvatustieteen ja yhteiskuntatieteiden maisteri Toni Kososen sosiologian alan väitöskirja "Opiskeleva ammattimies, yhteiskuntaluokka ja sukupuoli: tutkimus ammatilliseen aikuiskoulutukseen osallistuvista työläismiehistä" tarkastetaan yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnassa. Vastaväittäjänä toimii professori Risto Rinne Turun yliopistosta ja kustoksena professori Leena Koski Itä-Suomen yliopistosta.

Toni Kosonen on valmistunut ylioppilaaksi Savonlinnan taidelukiosta vuonna 2000. Hän on suorittanut yhteiskuntatieteiden maisterin tutkinnon vuonna 2010 ja kasvatustieteiden maisterin tutkinnon vuonna 2016 Itä-Suomen yliopistossa. Kosonen on työskennellyt tutkijana, projektitutkijana ja nuorempana tutkijana Itä-Suomen yliopistossa vuosina 2006–2016.

Lähde: Itä-Suomen yliopisto