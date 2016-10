Opintolainan suosio kasvoi taas - näin paljon opiskelijoilla velkaa keskimäärin

Opintolainan suosio kasvoi jälleen viime lukuvuonna 2015-2016. Kela kertoo, että valtion takaamaa opintolainaa nosti 126 100 opiskelijaa, mikä on 11 prosenttia enemmän kuin edellisenä lukuvuonna. Edellisenä lukuvuonna 2014-2015 kasvu oli 14 prosenttia.

Valtion takaamien opintolainojen pääoma ylitti viime lukuvuonna kahden miljardin euron rajan. Pääoma oli heinäkuun lopussa 2,2 miljardia euroa. Opintovelallisia oli heinäkuun lopussa yhteensä noin 354 700, ja heillä oli opintolainaa keskimäärin 6 187 euroa.

Myös opintolainavähennyksen saajien määrä on yhä kasvussa. Viime vuonna oikeus opintolainavähennykseen verotuksessa myönnettiin lähes 10 000 opiskelijalle, mikä oli lähes 10 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Vähennyksen voi saada, jos on aloittanut ensimmäiset korkeakoulututkinto-opintonsa ennen elokuuta 2014, suorittaa tutkintonsa määräajassa ja opintolainaa on yli 2 500 euroa.

Opintotukea viime lukuvuonna sai lähes 286 300 opiskelijaa eli hieman harvempi kuin edellisenä lukuvuonna. Keskimääräinen opintotuki oli jonkin verran aiempaa suurempi: 669 euroa (joulukuussa 2015). Summaan sisältyi opintoraha, asumislisä ja opintolainan valtiontakaus. Yhä useampi sai opintotukea ulkomailla suoritettavaan tutkintoon mutta huomattavasti entistä harvempi vaihto-opiskeluun. Tiedot käyvät ilmi Kelan tuoreesta opintoetuustilastosta.

Opintotukea ollaan muuttamassa lainapainotteiseksi. Tavoitteena on säästää opintotukimenoja.