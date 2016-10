Kantele-lehti siirtyi kokonaan nettiin

Kanteleliiton julkaisema Kantele-lehti siirtyy kokonaan Internetiin.

- Kantele on neljä kertaa vuodessa ilmestyvä kulttuurilehti, joka käsittelee kanteleen nykypäivää ja historiaa moni-ilmeisesti. Lehden olemassaolo on asialleen omistautuneiden muusikoiden yhteistyön tulosta. Kantele yhdistää eri musiikkityylien edustajat, harrastajat ja ammattilaiset sekä tekijät ja tutkijat. Lehteä julkaisee Kanteleliitto ry, ja sen päätoimittajana on toiminut vuoden 2013 alusta lähtien Jimmy Träskelin, lehti kertoo nettisivuillaan.

Jimmy Träskelin kirjoittaa pääkirjoituksessa, että Internet voi toimia Kantele-lehden kaltaisessa julkaisussa hienosti:

- Ei kestä kauaakaan, kun Kanteleliitto voi jo tarjota kokonaisvaltaisen kantelekonserttielämyksen jäsenille heidän omille kotisohvilleen!

Lähde: Kantele-lehti

http://www.kantele.net/lehti