Koneyrittäjät: Omavaraisuus ei tuontihakkeella kasva

Koneyrittäjien 47. liittokokous oli viikonloppuna koolla Seinäjoella. Puheenjohtaja Asko Piirainen otti kantaa tuontipuusta tehdyn energian tilastoinnin ongelmaan: energiaksi päätyvä tuontipuu lasketaan tilastoissa kotimaiseksi raaka-aineeksi.

- On väärin ja varsin hämmentävää, että tuontipuun lasketaan kasvattavan omavaraisuuttamme, totesi Piirainen.

Ajatuskupru on syntynyt ministeriötasolla:

- Työ- ja elinkeinoministeriö valmistelee energia- ja ilmastostrategiaa hallitusohjelman tavoitteiden mukaisesti; omavaraisuutta ja uusiutuvan energian osuutta pyritään lisäämään. Strategian valmistelussa on linjattu, että omavaraisuusastetta laskettaessa uusiutuvasta energiasta ei vähennetä tuontipuun puruja, kuoria ja mustalipeää eikä polttoon menevää tuontihaketta. Sekä tuontihake että energiakäyttöön päätyvä osuus tuontipuusta muuttuu tilastoissa siis kotimaiseksi, uusiutuvaksi energiaksi ja samalla niiden lasketaan lisäävän omavaraisuusastettamme, Piirainen ihmetteli.

- Tuontipuun laskemista omavaraisuutta lisääväksi perustellaan tilastoinnin vaikeudella. Koneyrittäjät esittävät, että suoraan energiakäyttöön tuotavan puun tilastointia on kehitettävä ja tuontipuun osuus energiaomavaraisuuslaskennassa on selvitettävä. Se on kirjoitettava auki energia- ja ilmastostrategiaan, muutoin perusta omavaraisuuden arviointiin ja sen kehittämiseen notkuu, painotti Piirainen.

Piirainen nostaa asian ulkopolitiikan tasolle.

- Omavaraisuuden näennäinen kasvattaminen tuontipuulla ja esimerkiksi venäläisellä metsähakkeella ei ole kestävää. Kotimaisen puun käyttö lisää omavaraisuutta, tuontipuun ei. Kaikella kunnioituksella mahdollisiin tilastointivaikeuksiin nähden, olisi suotavaa, että tässä kunnioitettaisiin Pariisin rauhansopimuksen mukaista rajalinjaa. Vaikka kyse on hallitusohjelman mukaisten poliittisten tavoitteiden toteuttamisesta, ei ole mitenkään kestävästi kansalaisille perusteltavissa tällaisten tilastotemppujen käyttö, latasi Piirainen.

Koneyrittäjien liitto on 2 500:n energia-, maarakennus- ja metsäkonealan koneyrittäjän edunvalvonta- ja työmarkkinajärjestö.

Lähde: Koneyrittäjät

