Terveisiä sote-valinnanvapaudelle: Hoitopaikkojen vertailun mahdollistavan rekisterin rahoitus lopetetaan

Sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistamisen eli niin sanotun sote-uudistuksen keskeisiä kohtia on potilaan valinnanvapauden lisääminen hoitopaikan valinnassa. Valinnassa tarvitaan tietoa, mutta munuaispotilailta tiedonsaantimahdollisuuksia ollaan kaventamassa, Munuais- ja maksaliitto huomauttaa.

Liiton mukaan sen ylläpitämän munuaistautirekisterin rahoitus loppuu asteittain vuoteen 2019 mennessä. Rahoituksesta on vastannut Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos THL, joka on ilmoittanut lopettavansa rahoituksen säästösyistä. Rekisterin vuosibudjetti on 80 000 euroa.

Liitto huomauttaa, että valinnanvapauden mahdollisuuksien lisääntyessä sairastuneilla on oltava riittävästi tietoa hoidon laadusta. Rekisterin rahoituksen lopettaminen sote-päätösten kynnyksellä "antaa ristiriitaisen signaalin näyttöön perustuvan hoidon sekä potilaan valinnanvapauden toteutumisen tärkeydestä".

Munuaistautirekisteri julkaisee vuosittain tiedot hoidon aloittavien ja hoidossa olevien määrästä ja kuolleisuudesta sekä munuaissairauden diagnoosista ja hoitomuodosta. Rekisterin tietoja käytetään myös tutkimukseen, hoidon järjestämisen suunnitteluun ja hoidon laadun kehittämiseen ja varmistamiseen.

- Munuaistautirekisteri seuraa munuaispotilaiden hoidon laatuun liittyviä asioita kuten esimerkiksi odotusaikaa munuaisensiirtoon. Laatuseurannan tulokset julkaistaan avoimesti sairaanhoitopiireittäin ja sen tarkoituksena on vähentää alueellisia eroja hoidon laadussa, Suomen munuaistautirekisterin vastaava lääkäri, nefrologi Patrik Finne sanoo.

Aitojen valintojen kannalta yhtenäiset laatuperusteet ja julkinen tieto ovat tärkeitä, liitto muistuttaa.