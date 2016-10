Karhun haavoittamisesta sakkoja joensuulaismiehelle, myös ase otettiin pois

Karhun haavoittaminen Kiihtelysvaarassa toi joensuulaismiehelle 875 euron päiväsakot. Pohjois-Karjalan käräjäoikeus antoi tuomion metsästysrikoksesta viime kuussa.

Hieman ennen karhuun osunutta laukausta oli metsästyksen johtajalta tullut viesti, jonka mukaan ampuminen on mahdollista vain luvalla.

Laukauksen jälkeen karhua jäljestettiin, mutta poliisi päätti jättää karhun henkiin.

Mies katsoi toimineensa korkeintaan lievän huolimattomasti, koska tapahtumat etenivät nopeasti.

– (Tuomion saanut mies) on ottanut tietoisen riskin, koska hänen on täytynyt kyseisessä tilanteessa pitää varteenotettavana mahdollisuutena myös sitä vaihtoehtoa, että poikkeusluvat on jo käytetty, oikeuden ratkaisussa sanotaan.

Oikeus tuomitsi myös miehen kiväärin ja patruunat menetettäväksi valtiolle.