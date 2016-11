Suomen apteekkareista valtaenemmistö on naisia

Naiset ovat saaneet toimia Suomessa yrittäjinä pian 140 vuotta, vuodesta 1879 lähtien.

Vuonna 1895 tasan sata prosenttia Suomen apteekkareista oli miehiä. Vuonna 1944 neljä viidestä apteekkarista oli mies. Tasapeli sukupuolten kesken tuli vuonna 1975, ja sen jälkeen apteekkareissa on naisenemmistö vahvistunut, kertoo Apteekkari-lehti.

Apteekkarien tilanne on erikoinen sikäli, että muussa yritystoiminnassa kaksi kolmesta yrittäjästä on miehiä.

- Tänä vuonna apteekkariyrittäjistä 2 prosenttia on naisia. Kaikista yrittäjistä naisia on 30 prosenttia. Naisapteekkarit eroavat yrittäjäsiskoistaan siinä, että he ovat kaikki korkeakoulutettuja ja työllistävät keskimäärin kymmenen ihmistä, Apteekkari-lehti kirjoittaa.

Apteekkarinaiset eroavat myös siinä muista naisyrittäjistä, että monet heistä työllistävät itsensä lisäksi jopa keskimäärin kymmenen muuta ihmistä. Keskimääräinen naisyrittäjä työllistää yhdestä neljään työntekijää.

Apteekkareiden sukupuolijakauma kuitenkin muuttuu, kun tarkastellaan Suomen suurimpia apteekkeja: niissä yrittäjänä toimii mies useammin kuin alalla keskimäärin. Miesproviisorit hakevat apteekkeja alusta lähtien aktiivisemmin ja nuorempana, joten heillä urakierto ehtii edetä suurempiin apteekkeihin. Naisilla oman apteekin hakemista rajoittaa usein ensin lasten saaminen ja sitten perheen kasvattaminen.

Koko apteekkialan työntekijöistä noin 90 prosenttia on naisia.

