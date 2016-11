Verolistalle ponnahtanut Davidsonin pariskunta viihtyy Valtimolla - "Täydellinen paikka asua"

Jeremy Davidson, 64, ja hänen Englannista kotoisin oleva vaimonsa Susan Davidson, 66, nousivat Pohjois-Karjalan verotiedoissa sijoille neljä ja kolmetoista.

Davidsonien yhteenlasketut pääomatulot olivat vuonna 2015 noin kaksi miljoonaa euroa.

Tulojen taustalla ovat osakekaupat. Davidsonit luopuivat ilmailualalle ohjelmistoja tehneen englantilaisen yrityksen osakekannastaan.

– Otimme rahat Englannista ja maksoimme verot Suomeen. Se on meidän tuliaisemme, kolme vuotta Suomessa asunut Davidson nauraa.

Davidsonit maksoivat kaikkinensa veroja yhteensä noin 676 000 euroa.

– Ensi vuonna emme enää listalla ole, tämä oli kertaluonteinen kauppa.

Suomeen pariskunnan toi alun perin heidän poikansa, jonka vaimo on kotoisin Nurmeksesta. Davidsonit ihastuivat Suomeen ja ostivat aluksi mökin Tulilahdesta.

Eläkkeellä olevat Davidsonit ovat asuneet Pajukosken vanhalla kyläkoululla nyt pari vuotta.

– Valtimo on täydellinen paikka asua.

Mutta miksi ihmeessä Nurmes ja Valtimo, ei vaikkapa Helsinki tai Joensuu?

– On ihmisiä, jotka haluavat asua kaupungeissa ja on ihmisiä jotka eivät halua asua kaupungeissa. Me emme halua.

– Töiden ja toimeentulon takia meidän oli pakko asua kaupungeissa, mutta heti kun se oli mahdollista, muutimme pois.

