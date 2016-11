Tulli paljasti laajan veropetos- ja alkoholirikosvyyhdin - alkoholiongelmaisille myytiin Virosta tuotua viinaa velaksi

Tulli on tutkinut törkeää pitkään jatkunutta veropetosta ja törkeää alkoholirikosta, jossa on maahantuotu alkoholia huomattavia määriä. Vältettyjen verojen määrä on ollut noin 150 000 euroa.

Alkoholia on myyty pääasiassa velaksi alkoholiongelmaisille henkilöille.

Tästä syystä pääepäillyiltä takavarikoitiin lukuisia alkoholijuomien ostajien pankkikortteja pin-koodeineen. Lisäksi esitutkinnan yhteydessä toiselta pääepäillyltä takavarikoitiin henkilökortteja, jotka hän oli ottanut alkoholijuomien ostajilta estääkseen heidän käteisnostonsa pankista.

Alkoholijuomien ostajia epäillään esitutkinnan perusteella olleen kymmeniä.

Tullin esitutkinnassa on selvinnyt, että kaksi pääepäiltyä ovat ostaneet maahantuodut alkoholijuomat Viroon liikennöiviltä laivoilta ja Virosta. Alkoholijuomien hakumatkoja on tehty toistuvasti ja alkoholijuomat on tuotu maahan niin sanottuina normaaleina matkustajatuomisina.

Tullin esitutkinnan aikana on kuulusteltu yhteensä 17 henkilöä rikoksesta epäiltynä. Pääepäiltyjä epäillään törkeästä veropetoksesta ja törkeästä alkoholirikoksesta.

Henkilöitä, jotka ovat osallistuneet alkoholijuomien maahantuontiin, epäillään törkeistä veropetoksista. Alkoholijuomien ostajia epäillään laittomaan tuontitavaraan ryhtymisestä. Lisäksi esitutkinnan yhteydessä yhden henkilön epäillään syyllistyneen rahanpesuun.

Esitutkinnan aikana rahaa on saatu vakuustakavarikkoon ja takavarikkoon yhteensä noin 27 000 euroa. Kaupallisessa tarkoituksessa maahantuoduista alkoholijuomista olisi tullut kantaa veroja noin 150 000 euroa Suomen valtiolle.