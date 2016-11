Marraskuun pimeys pelotti myös esi-isiä

Lokakuu päättyi, marraskuu alkoi. Moni kokee marraskuun masentavana aikana, jolloin synkkyys ja pimeys musertavat ihmisen.

Tunne ei ole uusi, sillä jo esi-isämme tunsivat samoin, kertoo folkloristi, filosofian maisteri John Björkman.

Marraskuu on synkkä aika myös nykyajan ihmiselle, vaikka elämme sähkövalojen ja yltäkylläisyyden aikaa. Illat ovat niin pimeitä, ettei kättänsä näe.

– Maa on antanut satonsa, viljavat pellot ovat mustilla kynnöksillä ja metsän puutkin karistavat lehtensä. Luonto ympärillä näyttää kuolevan, joten mikä on antoisampaa aikaa henkien tulolle. Tähän aikaan ja henkien liikkumiseen liittyvät myös joulun kummitustarinat. Niille on tyypillistä, että liian aikaisin joulukirkkoon mennyt henkilö näkee kirkon olevan täynnä kuolleita ihmisiä. Henget ovat kirkossa ennen eläviä, Björkman kuvailee.

Marraskuun alussa eletäänkin jakoaikaa. Nyt on oiva tilaisuus ennustaa esimerkiksi ensi kesän säätä, sillä jos näinä päivinä sulhasmies ehtii satuloida hevosen auringon paistaessa, luvassa on hyvä vuosi.

Jakoaikana on myös vaarallista. Kummitukset liikkuvat ja taudit tarttuvat, kuten kekrin viettäjät hyvin tietävät. Tauteja tuovat mukanaan talven tappavat tuulet, kertoo perimätieto.

Mikä on tämä vanhan kansan tuntema jakoaika?

Muinaisten suomalaisten vuosi loppui sadonkorjuuseen ja uusi alkoi sitten vähän myöhemmin, itse asiassa 12 päivän kuluttua.

Vuosi jakautuu 12 taivaalliseen kuukauteen, joiden pituus on 29 vuorokautta, 12 tuntia ja rapiat päälle. Yhteensä niistä ei tule kokonaista aurinkovuotta, vaan jäljelle jää noin 12 vuorokautta kestävä aukko. Sitä kutsutaan jakoajaksi.

Vastaava ajanjakso on käytössä monilla kansoilla, sen ajankohta vain vaihtelee hieman.

Jakoaikana eletään siten vuosien välissä. Meillä se osuu marraskuun alkuun.

Syöminen hallitsee tätä synkkää ajanjaksoa. Sato on korjattu ja eläimet teurastettu, koska niitä ei kannattanut pitää elossa yli talven. Viljaa, maan antimia ja lihaa oli runsaasti.

– Sen vuoksi on ymmärrettävää, että isot syömäjuhlat sijoittuvat tähän aikaan. Ja sekin, että kevätpuolella paastotaan. Töitä on vähemmän tehtävänä, joten silloin nukutaan pidempään ja syödään yksi ateria vähemmän. Helmi–maaliskuussa piti myös varmistella, että laareissa riittää ruoka koko kevääksi, Björkman kertoo.

