Tutkimus: Hiilidioksidipäästöjä voidaan vahtia suoraan avaruudesta

Ihmisistä lähtöisin olevat hiilidioksidipäästöt voidaan havaita suoraan avaruudesta pelkästään mittaamalla, osoittaa uusi suomalaistutkimus. Aikaisemmat satelliittihavaintoihin perustuvat tutkimukset ovat nojanneet osin mallinnukseen. Ilmatieteen laitos kertoo, että uudella menetelmällä voidaan välttää mallinnukseen liittyvät lisäepävarmuudet.

Tutkimuksessa on analysoitu Yhdysvaltain ilmailu- ja avaruushallintovirasto Nasan vuonna 2014 laukaiseman OCO-2-satelliitin hiilidioksidihavaintoja. Mittalaitteesta saadaan noin miljoona maailmanlaajuista havaintoa vuorokaudessa. Näistä noin 13 prosenttia on tieteellisesti käyttökelpoisia. Ilmatieteen laitoksen mukaan satelliitin maantieteellinen erottelukyky on erinomainen, ja se mahdollistaa hiilidioksidin tutkimisen ennennäkemättömällä tarkkuudella.

Satelliitin tiedoista voidaan havaita, että hiilidioksidipäästöt ovat suurimmat Kiinassa. Selvästi erottuvat myös Keski-Eurooppa, Yhdysvaltain itärannikko ja yksittäiset suuret kaupungit.

- Erityisesti mielenkiintoisia ovat Lähi-idän korkeat arvot, joita ei ole raportoitu päästöselvityksissä. Tämän varsinainen vahvistaminen signaalista edellyttää kuitenkin lisätyötä, kertoo tutkimusta vetänyt tutkija Janne Hakkarainen Ilmatieteen laitokselta.

Tutkimus perustuu satelliitin mittauksiin ensimmäisen puolentoista vuoden aikana.

- Kun aikasarjasta tulee pidempi, voidaan vielä luotettavammin tutkia päästölähteitä. Satelliitin mittauksista tulee varmasti keskeinen osa tulevaisuuden ilmasto- ja päästötukimusta.