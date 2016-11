KL: Dieselautojen suosio hiipuu

Dieselautojen myynti on vähentynyt Suomessa, kertoo Kauppalehti.

Uusia dieselautoja ostetaan yhä vähemmän. Tänä vuonna ensirekisteröidyistä uusista henkilöautoista noin kolmannes on dieseleitä. Huippuvuosina 2008 ja 2009 lähes puolet uusista henkilöautoista oli dieseleitä.

Dieselautojen suosion hiipumiselle löydetään kaksi syytä. Vähän kuluttavia bensakäyttöisiä autoja on aiempaa laajempi valikoima, lisäksi dieselin ja bensiinin hintaero on kaventunut.

Teillä liikkuu tällä hetkellä Kauppalehden mukaan enemmän dieseleitä kuin koskaan. Dieselautojen osuus on nyt lähes 27 prosenttia, vuonna 2000 osuus oli noin kymmenen prosenttia. Käytettynä maahantuoduista henkilöautoista suuri osa on dieseleitä.

Katumaasturien suosio on kasvanut. Erityisesti keskikokoiset ja suuret katumaasturit kiinnostavat. Myös pistokehybridiautojen suosio on lisääntynyt. Pienten tila-autojen ja keskikokoisten autojen osuus on pienentynyt.

Lähteet:

Kauppalehti

http://www.kauppalehti.fi/uutiset/dieselautojen-suosio-sukeltaa-suomessa/XAgEZnas