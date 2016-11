Suomalaiset hankkivat kilvan koiria, kiinnostus kissoihin ennallaan

Koirien määrä kotitalouksissa on kasvanut roimasti neljässä vuodessa. Lehtikuva / Roni Rekomaa

Suomalaisten into ottaa koira lemmikikseen on räjähdysmäisessä kasvussa. Tilastokeskuksen kulutustutkimuksen mukaan kotitalouksissa on nyt 800 000 koiraa, kun neljä vuotta sitten määrä oli 630 000.