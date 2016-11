Koirien suosio hurjassa kasvussa - kotitalouksissa jo 800 000 koiraa

Suomalaisten into ottaa koira lemmikikseen on räjähdysmäisessä kasvussa. Tilastokeskuksen kulutustutkimuksen mukaan kotitalouksissa on nyt 800 000 koiraa, kun neljä vuotta sitten määrä oli 630 000.

Kiinnostus kissoja kohtaan ei sen sijaan ole muuttunut, koska niiden määrä on pysynyt ennallaan 600 000:ssa.

Tilastokeskuksen mukaan yhä useammassa kodissa on luultavasti kaksi koiraa toistensa seurana. Vähintään yksi koira on 22 prosentissa talouksista, kun luku oli 19 prosenttia neljä vuotta sitten.

Selvityksen mukaan yhä useammalla suomalaisella on jokin lemmikki. Lemmikkieläin on nyt 35 prosentilla talouksista. Kasvua on tullut viisi prosenttiyksikköä neljässä vuodessa.