Valitukset tilausansoista ryöpsähtäneet - näin vältät joutumasta ongelmiin

Kuluttajat, jotka ovat luulleet tilanneensa vain näytepakkauksen tai halvan kokeiluerän, tuntevat tulleensa huijatuiksi, kun heiltä onkin veloitettu suuria summia luottokortilta ilman hyväksyntää.

- Tilausansatapauksissa kuluttajat eivät saa oikeaa tietoa tuotteesta tai tarjouksen ehdoista. Usein kuluttaja päätyy tilaukseen ilman, että hän antaa siihen lupaa. Ehkä kuluttaja klikkaa nappia, jossa lukee "seuraava" tai "valitse", kun painikkeessa tulisi oikeasti lukea "tilaa" tai ”osta”, sanoo Euroopan kuluttajakeskuksen Suomen-toimipisteen johtaja Leena Lindström.

Euroopan kuluttajakeskuksen mukaan yleisimmin ongelma syntyy, kun kuluttaja tarttuu tyypillisesti sosiaalisessa mediassa tarjoukseen tuotteesta tai palvelusta, jonka mainostetaan olevan ilmainen tai maksavan hyvin vähän. Jotta kuluttaja voi hyödyntää tarjouksen, hänen on yleensä annettava yritykselle luottokorttinsa tiedot pientä nimellisveloitusta, esimerkiksi postikuluja tai kokeiluerän veloitusta, varten. Sitten käy ilmi, että kuluttajan luottokortilta on veloitettu luvatta suurempia summia ja kyseessä on ollut määräaikainen tilaus, josta veloitetaan ihan muuta kuin alun perin on annettu ymmärtää.

- Varmin tapa välttää ansaan joutumista on olla klikkaamatta satunnaisia mainoksia tai lukea ainakin tilaus- tai sopimusehdot, mikäli sellaiset onnistuu löytämään.

Euroopan kuluttajakeskus neuvoo toimimaan seuraavalla tavalla, jos näet houkuttelevan mainoksen verkossa:

- Tarjoukseen ei kannata sitoutua suin päin. Käytä aikaa ja tutustu sopimus- tai tilausehtoihin. Jos sopimusehtoja ei löydy, älä tilaa tai liity palveluun.

- Etsi hakukoneella tietoja tuotemerkin, palvelun tai sitä tarjoavan yrityksen nimellä. Saatat löytää muiden kokemuksia samasta tarjouksesta.

- Jos sinun kerrotaan voittaneen jotain arvonnassa, johon et ole osallistunut, älä tuhlaa aikaa voiton lunastamiseen. Kyse on luultavimmin yhteystietojen kalastelusta, jotta sinulle voidaan lähettää sähköpostitarjouksia.

- Ilmaisia tuotenäytteitä tai kahden euron Nike-lenkkareita tarjoavalle yritykselle ei pidä milloinkaan antaa henkilötunnusta.

- "Vain tänään, vain sinulle” on voimassa todennäköisesti myös huomenna.

- Jos maksat kortilla, maksa vain luottokortilla.

- Älä ryhdy tuotetestaajaksi, jos et ole lukenut sopimusehtojen viimeisiäkin rivejä.

- Älä tilaa mitään yritykseltä, joka ilmoittaa yhteystiedokseen ainoastaan postilokero-osoitteen.