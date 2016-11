Väitöstutkimuksesta vahvistus yleiselle arviolle - "Julkisten kasvojen" merkitys politiikassa kasvanut

Politiikan aktiiviseuraajat ovat pitkään spekuloineet sillä, onko politiikan muutos kohti hallintovetoisempaa, kansainvälistä ja voimakkaasti mediatisoitunutta tyyliä johtajavaltaistanut puolueita. Ajatusta ei kuitenkaan ole usein testattu, etenkään yliajallisesti vertailukelpoisilla aineistoilla.

Laajoihin aineistoihin perustuva Vesa Koskimaan väitöstutkimus Towards Leadership Democracy – The changing balance of power in three Finnish political parties 1983–2012 (Kohti johtajavetoista demokratiaa: Valtatasapainon muutos kolmessa suomalaispuolueessa kuluneen kolmen vuosikymmenen aikana) osoittaa, että suomalaispuolueiden ”julkiset kasvot” (puoluejohtajat, kansanedustajat, ministerit) ovat viime vuosikymmeninä selvästi vahvistuneet puolueaktivistien ja -koneistojen kustannuksella.

Muutos näkyy etenkin keskeisten puolueresurssien jakautumisessa, kansanedustajataustaisuuden korostumisessa puolueiden johtopaikoilla ja puolueiden sisäisten päätöksentekoprosessien johtajavaltaistumisessa.

Havaittu kehitys linkittyy selvästi puolueiden toimintaympäristön muutokseen. Perinteisen jäsentoiminnan hiipuminen ja puolueresurssien valtiollistuminen, perustuslakimuutoksen vakiinnuttama politiikan parlamentarisoituminen ja hallitusvaltaistuminen, poliittisen julkisuuden avautuminen sekä EU-integraation voimistama politiikan kansainvälistyminen ovat luoneet mainiot puitteet johtajavaltaistumiselle.

Kehitys ei kuitenkaan ole ollut samanlaista kaikissa puolueissa. Tämä selvisi, kun valtarakenteiden kehitystä verrattiin kolmessa erilaisesta organisaatiotraditiosta ponnistavassa ryhmässä, syntyjään eliitti- ja eduskuntaryhmävetoisessa kokoomuksessa, järjestöpainotteisessa SDP:ssa ja aktivistivetoisessa vihreissä.

Yleisestä johtajavaltaistumistrendistä huolimatta puoluetyyppikohtaiset erot ovat edelleen tunnistettavissa. Perinteisesti jäsenvaltaisten puolueiden aktiivit kykenevät yhä oikeissa olosuhteissa vaikeuttamaan ylempien toimielinten pyrkimyksiä.

Pääsääntöisesti suomalaispuolueet toimivat nykyään kuitenkin hyvin keskitetysti ja parlamenttivetoisesti. Toisin sanoen, aktiivijäsenten kautta kansalaisyhteiskuntaan luotu yhteys on heikentynyt.

- Tämä kehitys luo uhan puolueperustaisen demokratian legitimiteetille, koska puolueiden päätökset etääntyvät kansalaisista. Puoluejäsenistöille avatut puoluejohtajavaalit voisivat lähentää puolue-eliittejä ja -jäseniä vaarantamatta kuitenkaan puoluejohtajien laajaa toimintavapautta, mitä nykypolitiikka käytännössä edellyttää, Tampereen yliopiston tiedotteessa arvioidaan.

Lähde: Tampereen yliopisto