Laki voimaan: Elintarvikepakkauksissa oltava aiempaa laajemmat ravintoarvotiedot

Uuden elintarviketietoasetuksen siirtymäaika päättyy 13. joulukuuta. Silloin viimeistään elintarvikepakkauksissa on oltava aiempaa laajemmat ravintoarvotiedot.

Suurin osa ruokia ja juomia valmistavista yrityksistä on ottanut merkinnät käyttöön jo ennen kaksivuotisen siirtymäajan päättymistä, kertoo Elintarviketeollisuusliitto.

Asetus määräsi pakkauksiin monia muutoksia kuten allergisoivien ainesosien korostamisen ja tekstien korkeuden.

- Jatkossa ruoka- ja juomapakkaukset tarjoavat selkeämmin ja enemmän tietoa ravintoarvoista kuin koskaan aikaisemmin. Jokaisen kannattaa tutustua siihen, mitä kaikkea pakkauksissa kerrotaan, Elintarviketeollisuusliiton johtaja Marleena Tanhuanpää kannustaa.

Asetuksen mukaan ravintoarvot on esitettävä seitsemän kohtaa sisältävänä taulukkona, josta löytyy aina samassa järjestyksessä energia, rasva, tyydyttyneet rasvat, hiilihydraatit, sokerit, proteiini ja suola. Luettelon jälkeen on tietoa vitamiineista ja kivennäisaineista, jos niitä on elintarvikkeessa merkitseviä määriä.

Sokeripitoisuus kertoo tuotteen kokonaissokeripitoisuuden. Se koostuu elintarvikkeen luontaisista sokereista ja valmistuksessa lisätyistä sokereista.