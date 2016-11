Poliisi piiritti puoli vuorokautta - ammuskelijaa epäillään murhan yrityksestä

Poliisi on saanut valmiiksi Pelkosenniemellä 26. kesäkuuta tapahtuneen ampumatapauksen esitutkinnan. Noin 30-vuotias mies oli puoli vuorokautta piiritettynä ammuskeltuaan ulos talostaan poliisien suuntaan. Tilanne laukesi lopulta rauhallisesti, eikä tapahtumassa aiheutunut kenellekään vammoja.

Esitutkinnan aikana on kuulusteltu useita henkilöitä. Epäilty on tunnustanut ampuneensa laukauksia, mutta kertoi ampuneensa ne tarkoituksellisesti poliisien ohi. Epäilty ei ole esitutkinnassa kyennyt selvittämään ampumiselle motiivia. Hänellä oli lupa kahteen metsästysaseeseen ja laukauksia ammuttiin molemmilla aseilla. Laukauksia oli useita.

Poliisi on tutkinut asiaa murhan yrityksenä, vaaran aiheuttamisena, laittomana uhkauksena ja virkamiehen väkivaltaisena vastustamisena. Mies on odottanut tutkinnan valmistumista vangittuna ja on edelleen vangittuna. Asia on siirtynyt syyteharkintaan Lapin syyttäjänvirastoon.