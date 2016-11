Useilla valtionhallinnon verkkosivustoilla havaittu häiriöitä

Useiden valtionhallinnon organisaatioiden käyttämässä julkaisualustapalvelussa on havaittu häiriö, joka vaikeuttaa alustaa käyttävien ministeriöiden ja virastojen verkkopalvelujen toimintaa.

Verkkosivustojen toiminta on hidastunut, niillä on käyttökatkoksia ja tiedotepalveluissa on häiriöitä. Myös sivustojen päivittymisessä on todennäköisesti viiveitä.

Julkaisualustasta vastaava Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori selvittää tilannetta. Häiriön kestoa ei toistaiseksi pystytä arvioimaan.