Metsähallituksen metsäpeurahankkeelle kolme miljoonaa euroa EU-rahoitusta

Onnistuessaan hanke antaa mahdollisuuden aloittaa osakantojen palauttamisen Fennoskandian muihin osiin. Hankkeen kokonaisbudjetti on 5,16 miljoonaa euroa, josta EU-tuen osuus on reilu kolme miljoonaa euroa.

Life-ohjelma on EU:n ympäristö- ja ilmastotoimien rahoitusväline. Ohjelma on ollut toiminnassa vuodesta 1992, ja siitä on myönnetty rahoitusta yli 4 300 hankkeelle eri puolilla EU:ta ja myös EU:n ulkopuolisissa maissa. Sen tuella ympäristön ja ilmaston suojeluun on saatu käyttöön 8,8 miljardia euroa, josta ohjelman tuen osuus on ollut 3,9 miljardia euroa. Käynnissä on jatkuvasti noin 1 100 hanketta.

Life-ohjelmassa on erilliset alaohjelmat ympäristötoimille ja ilmastotoimille. Sen kokonaistalousarvio vuosina 2014-2020 on 3,4 miljardia euroa käypinä hintoina.

Lähde: Euroopan komission Suomen-edustusto