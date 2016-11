Neurologi kuvasi uuden taudin - erityisen yleinen Pohjois-Karjalassa

Neurologian erikoislääkäri Manu Jokela on kuvannut tutkimuksessaan taudin, jota on todettu toistaiseksi vain Suomessa. Jokelan tutkiman taudin nimi on Late-Onset Spinal Motor Neuronopathy (LOSMoN).

Aikaisemmin ei ole ollut varmuutta, että kyseessä on oma erillinen tautinsa eikä sairautta ole kuvattu myöskään kirjallisuudessa. Myöhäisellä iällä alkava selkäytimen etusarvisolujen sairaus on erityisen yleinen Pohjois-Karjalassa. Sairaus periytyy vallitsevasti, eli potilaiden lapsilla on 50 prosentin riski sairastua tautiin. Jokelan mukaan tavallisimpia ensioireita ovat lihaskivut, krampit ja lihasnykinät, jotka alkavat keskimäärin 40 ikävuoden jälkeen. Alaraajapainotteista lihasheikkoutta kehittyy seuraavien vuosikymmenten aikana, mutta kävelykyky säilyy pitkään. Sairaus ei lyhennä elinikää ja aiheuttaa nielemisen ja hengitysvoimien heikkenemistä erittäin harvoin. Hitaasti eteneviä, hyväennusteisia motoneuronitauteja on alkuvaiheessa hankala erottaa vaikeasta ALS-motoneuronitaudista, jossa odotettavissa oleva elinikä taudin alusta on vain 3–5 vuotta. Jokelalle myönnettiin torstaina Neurologipäiville Vuoden nuori tutkija -palkinto. Jokela työskentelee erikoislääkärinä Turun yliopistollisen keskussairaalan alueella sekä erikoislääkärinä ja tutkijana Tampereella Taysin lihastautien tutkimuskeskuksessa.