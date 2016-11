Suomen Uutiset: Teuvo Hakkarainen ei muuta linjaansa, vaikka saisi tuomion

Perussuomalaisten kansanedustaja Teuvo Hakkarainen ei aio muuttaa linjaansa, vaikka saisi tuomion kiihottamisesta kansanryhmää vastaan. Hän kertoi kannastaan Suomen Uutisille.

Apulaisvaltakunnansyyttäjä nosti aiemmin tällä viikolla Hakkaraista vastaan syytteen. Hänen epäillään syyllistyneen rikokseen julkaisemalla Facebook-sivullaan islaminaiheisen kirjoituksen. Siinä syyttäjän mukaan eri tavoin uhataan ja solvataan islaminuskoa tunnustavaa ihmisryhmää näiden uskonnon perusteella.

Hakkarainen on kiistänyt syyllistyneensä rikokseen.

Suomen Uutisille hän sanoo, että muslimien ja terroristien arvostelu on tällä hetkellä Suomessa kuin Neuvostoliiton arvostelu suomettumisen aikaan. Erona on Hakkaraisen mukaan vain se, että arvostelijoiden kimpussa on nykyään toimittajien lisäksi oikeuslaitos.