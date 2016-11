Akava hyödyntäisi yksityisiä rekryfirmoja

Akava haluaa, että korkeakoulutettujen työttömien työnhaussa käytettäisiin yksityisten rekrytointifirmojen palveluita, sillä te-toimistot eli työvoimatoimistot eivät pysty palvelemaan kaikkia asiakasryhmiä hyvin.

Akavan syyskuussa teettämän kyselyn mukaan peräti puolet akavalaista on tyytymättömiä te-toimistojen asiantuntemukseen ja nopeuteen.

- Te-toimistojen virkailijat eivät tiedä mitä tietoja ja taitoja korkeakoulutetut omaavat, etenkin jos tutkinto on vähänkin harvinaisemmalta alalta, sanoo Akavan ekonomisti Heikki Taulu.

Työvoimatoimistoissa ei liioin ymmärretä tarpeeksi hyvin, mitä työnantajat edellyttävät.

Kentältä tulleiden viestien perusteella Akavalla oli jo vahva aavistus, kuinka huonoina korkeakoulutetut pitävät te-toimistojen palveluita.

-Kyselyn tulos vahvisti epäilyn.

Te-toimistojen ongelma on, että henkilökuntaa on liian vähän, joten erikoistumiseen ei ole mahdollisuuksia. Sellaisia, jotka tuntisivat yliopistojen ja korkeakoulujen tutkintojen sisältöjä, eli työnhakijoiden osaamista, ei ole.

Yksityisten rekrytointifirmojen joukossa sen sijaan on tietyille toimialoille erikoistuneita työnvälityksen ja urasuunnittelun osaajia. Nämä pystyvät palvelemaan tehokkaammin ja nopeammin.

Tästä on näyttöäkin, Taulu toteaa. Uudellamaalla te-toimistot kokeilivat 3-6 kuukautta työttömänä olleiden työllistämispalveluiden ulkoistamista yksityisille.

- Te-toimistot valitsivat työnhakijat, jotka lähetettiin firmojen asiakkaiksi. Työvoimahallinto on maksanut firmoille palvelusta sen mukaan, kuinka hyvin asiakkaat ovat työllistyneet.

Firmat ovat saaneet parhaan palkkion, kun on löytynyt vakituinen työpaikka. Hieman vähemmän on maksettu määräaikaisen työn löytymisestä.

- Palveluiden osto yksityisiltä firmoilta on kustannustehokasta, kun ulkoistaminen tehdään oikein.

Valtion budjetissa esitettiin aiemmin syksyllä 17 miljoonan lisämäärärahaa työttömien haastatteluihin ja työnhaun tehostamiseen. Tehtävä olisi ulkoistettu yksityisille työvoimapalveluyrityksille.

Esitys sai paljon arvostelua osakseen, ja se vedettiinkin pois. Hankalin ongelma esityksessä oli, että viranomaistehtäviä ei voi ulkoistaa yksityisille yrityksille.

Nyt määrärahalla aiotaan pestata muutama sata uutta työntekijää te-toimistoihin.

Akava haluaa, että 17 miljoonan määrärahasta osa käytettäisiin yksityisiltä markkinoilta ostettaviin rekrytointipalveluihin.

- Yhteistyön lisääminen julkisen ja yksityisen sektorin toimijoiden välillä on ensiarvoisen tärkeää.

- Me emme halua arvostella te-toimistojen henkilökuntaa. Arvostelun sijaan on kiinnitettävä huomiota osaamiseen ja työssä jaksamiseen, sillä työttömien määrään nähden henkilökuntaa on varsin vähän, Taulu huomauttaa.

Te-toimistojen palveluihin turhautuneet työttömät ovat turvautuneet työnhaussa muihin keinoihin.

- He käyttävät yksityisiä rekrytointipalveluita, seuraavat firmojen ilmoituksia ja esittelevät omaa osaamistaan netissä. He käyttävät laajasti monenlaisia kanavia, Taulu luettelee.

Akava teetti kyselyn TNS Gallupilla. Siihen vastasi 999 akavalaista ja 1001 muuta vastaajaa.