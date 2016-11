Kolme miestä kuoli Kemiönsaaren ulosajossa, yksi loukkaantui vakavasti

Varsinais-Suomessa Kemiönsaaren ulosajossa on kuollut kolme miestä ja yksi on loukkaantunut erittäin vakavasti, poliisi tiedottaa. Vakavasti loukkaantunut mies on toimitettu hoitoon Turun yliopistolliseen sairaalaan. Uhrit 20-42-vuotiaita.

Hätäkeskus sai ilmoituksen tieltä ulosajaneesta ajoneuvosta aamuyöllä hieman ennen viittä. Onnettomuus tapahtui Dragsfjärdintiellä, heti Kirkonkyläntien risteyksen jälkeen Kemiön suuntaan ajettaessa. Onnettomuudessa henkilöauto oli ajanut Kemiön suuntaan. Auto oli ajanut tieltä pyörätien ja ojan yli ja osui puuhun. Auto oli myös kaatunut katolleen. Poliisin mukaan alustavasti on tiedossa, että autolla on ollut erittäin kova nopeus onnettomuushetkellä.