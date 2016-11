"Turmapaikan vaarallisuus ollut tiedossa jo pitkään" - kolme kuoli Kemiönsaaressa

Kemiönsaaressa Varsinais-Suomessa kolmen miehen hengen vaatinut ja yhden miehen erittäin vakavaan loukkaantumiseen johtanut ulosajo tapahtui tienmutkassa, jonka vaarallisuus on ollut paikallisten tiedossa jo pitkään. Näin kertoo STT:lle Kemiönsaaren Taalintehtaalla noin viisi vuotta asunut Juhani Salonen.

Salosen mukaan Dragsfjärdintie, jolla ulosajo tapahtui viime yönä, on monilta kohdin kallistettu väärin. Yksi tällaisista kohdista on juuri ulosajopaikalla.

- Sanotaan suoraan, että vanhan tien kallistus on siellä täysin pielessä, ollut jo pitkään. Tietä on siis kallistettu väärään suuntaan. Onnettomuuspaikalla on sattunut aiemminkin suurten ja pienien autojen ulosajoja. Talvikelit ovat pahimmat, Salonen sanoo.

Salosen mielestä Kemiönsaaressa pitäisi kiinnittää nykyistä enemmän huomiota teiden kunnossapitoon.

- Suolaa täällä ei voi talvisin juuri käyttää pohjavesialueiden takia.

Ulosajo tapahtui Dragsfjärdintiellä Kirkonkyläntien risteyksen jälkeen Kemiön suuntaan ajettaessa. Auto oli ajanut Kemiön suuntaan. Kirkonkyläntien jälkeen Dragsfjärdintiellä on ylämäki, joka kaartaa oikealle, ja tässä kohdassa henkilöauto oli ajanut tieltä ajosuunnassaan vasemmalle puolelle pyörätien ja ojan yli osuen puuhun. Auto oli myös kaatunut katolleen.

Turmassa osallisina olleiden syntymävuodet ovat 1982, 1990, 1996 ja 1974. Kaikki olivat paikkakuntalaisia. Vakavasti loukkaantunut mies on toimitettu hoitoon Turun yliopistolliseen sairaalaan.

Salonen kertoo tunteneensa ulosajossa mukana olleet yhteisten tuttavien kautta.

- He eivät tietääkseni olleet sukua keskenään, mutta kavereita. Kaikki täällä tuntevat toisensa.

Poliisi: Kovaa on tultu

Poliisin mukaan alustavasti on tiedossa, että autolla on ollut erittäin kova nopeus onnettomuushetkellä. Tapahtumapaikalla on 60 kilometrin tuntinopeusrajoitus. Komisario Marko Luotosen mukaan tekninen tutkinta on paikan päällä vielä kesken.

- Ei pysty vielä tässä vaiheessa arvioimaan, kuinka lujaa auto on tullut. Kovaa on tultu, sanoo Luotonen.

Myös liukkauden osuutta onnettomuuteen selvitetään, mutta tämän hetken tietojen perusteella liukkaus ei ole onnettomuuden syy.

Hätäkeskus sai ilmoituksen tieltä ulosajaneesta ajoneuvosta aamuyöllä hieman ennen viittä. Onnettomuus oli tapahtunut jo aiemmin yöllä, ja poliisi selvittää tutkinnassa ulosajon tarkempaa ajankohtaa. Kaikki miehet olivat autossa sisällä, eikä kukaan ollut lentänyt ulos autosta. Komisario Luotonen ei voi vielä tutkinnan tässä vaiheessa sanoa, oliko miehillä turvavyöt kiinni.

Tarjolla kriisiapua

Kemiönsaaren kunnanjohtaja Anneli Pahta sanoo STT:lle, että apua ja tukea tarvitseville on järjestetty onnettomuuden takia välitöntä kriisiapua. Parhaillaan myös kartoitetaan kriisiavun tarpeita ja sitä, miten apua tarvitsevia voisi tukea mahdollisimman hyvin. Apua järjestää sekä kunta että seurakunta.

Kemiönsaaren kriisiapuryhmän tavoittaa numerosta 112. Kriisiapua tarvitsevat voivat ottaa yhteyttä myös Salon sairaalan yhteyspäivystykseen (puh. 02 314 4529) tai Turun yliopistollisen keskussairaalan päivystykseen (puh. 02 313 8800).

Dragsfjärdin kirkko on avoinna lauantaina kello 12-20 ja Taalintehtaan kirkko sunnuntaina kello 10-16. Halukkailla on mahdollisuus keskustella papin tai seurakunnan työntekijän kanssa.

Avusta saa lisätietoa kunnan nettisivuilta ja Facebookista.