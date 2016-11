Enemmistö kuntavaalien ehdokkaista vielä pimennossa

Enemmistö ensi huhtikuun kuntavaalien ehdokaspaikoista on vielä täyttämättä. Kaikki eduskuntapuolueet kuitenkin uskovat pääsevänsä tavoitteisiinsa ehdokasmäärissä.

Kaikki puolueet keskustaa lukuun ottamatta tavoittelevat vähintään vuoden 2012 vaalien ehdokasmäärää. Keskustan tavoite on noin 8 000 ehdokasta, kun edellisissä vaaleissa puolueella oli noin 8 400 ehdokasta. Perussuomalaiset ei ole vielä asettanut ehdokasmäärästä virallista tavoitetta, mutta puoluesihteeri Riikka Slunga-Poutsalon arvio on 4 000-5 000 ehdokasta. Viimeksi puolueella oli noin 4 400 ehdokasta.

- Olemme paremmassa vauhdissa kuin viimeksi viisi kuukautta ennen vaaleja. Valtakunnallisella kannatuksella ei tunnu olevan mitään merkitystä, Slunga-Poutsalo sanoo.

Keskustan puoluesihteeri Jouni Ovaska sanoo, että hänellä on noin 2 000 ehdokkaan nimet. Keskustan jälkeen laajimpia listoja tavoittelevat kokoomus ja SDP. Kokoomus aikoo saada 300 ehdokasta enemmän kuin vuonna 2012, jotta listalla olisi 7 200 ehdokasta. SDP tavoittelee jälleen 7 000:ta ehdokasta.

- Kiinnostusta vaaleihin on, mutta selvästi hankalampaa on kuin viimeksi. Syy on selvä eli suuri epätietoisuus kuntien tulevaisuuden roolista, SDP:n puoluesihteeri Reijo Paananen sanoo.

"Nuorten ja naisten kiinnostus kasvanut"

Suurin osa puoluesihteereistä arvioi, että epävarmuus kunnan tulevaisuuden tehtävistä vaikuttaa niin ehdokasasetteluun kuin äänestysprosenttiinkin. Kokoomuksen puoluesihteeri Janne Pesonen sanoo, että puolueella on nyt 3 000 ehdokasta.

- Olemme jonkin verran edellä viime vaalien aikataulusta, erityisesti nuorten ja naisten kiinnostus ehdokkuutta kohtaan näyttäisi kasvaneen ilahduttavasti, Pesonen sanoo.

Vihreät tavoittelee ehdokasmääräänsä suurinta prosentuaalista kasvua. Viimeksi puolueella oli noin 2 300 ehdokasta, johon puolue tavoittelee ainakin 200:aa lisäehdokasta.

- Näyttää todella hyvältä. Joka puolelta maata tulee viestiä, että ehdokkaita tulee, vihreiden puoluesihteeri Lasse Miettinen sanoo.

Vasemmistoliitto tavoittelee jälleen 3 500:aa ehdokasta. Puoluesihteeri Joonas Leppäsen mukaan kasvukeskuksissa ehdokkaita on ollut helpompi tavoitella, mutta ikääntyvissä pienissä kunnissa uusien ehdokkaiden houkuttelu on vaikeaa.