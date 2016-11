Uudellamaalla kehnossa ajokelissä sattunut lähes 30 peltikolaria

Uudellamaalla pelti on kolissut. Arkistokuvaa. LEHTIKUVA / Antti Aimo-Koivisto

Uudellamaalla on sattunut tänään ainakin 28 peltikolaria, kertoo Helsingin poliisi. Alueella on päivän aikana satanut runsaasti lunta, mistä syystä ajokeli on ollut erittäin huono.