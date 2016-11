Tutkija: Pielisjoen järvilohi-istutukset osittain hukkaan heitettyä rahaa - vain yksi järvilohi tuhannesta palaa Pielisjokeen

Jos vaelluskalakannat halutaan elvyttää, kalastus pitäisi säädellä kestävälle tasolle, sanoo Jyväskylän yliopiston tutkija Jukka Syrjänen lääkkeeksi Suomen lohikalatilanteelle.

– Villi järvitaimenkanta on huono koko Kuusamon alapuolisella alueella. Hyväkuntoisillakin reittivesillä tilanne on ollut huono viime vuosikymmenet, aiheesta väitellyt Syrjänen sanoo.

Ongelmaa on yrittänyt korjata valtio eli ympäristöhallinto.

Kunnostukset sinänsä ovat hyödyttäneet paikallisia taimenia, koska ne ovat lisänneet kosken pinta-alaa ja poistaneet vaellusesteitä, Syrjänen sanoo.

– Kokonaisuutena niillä ei ole ollut kovin paljon merkitystä lohikalakannoille. Vaikutus on jäänyt aika vähäiseksi.

Syrjäsen mukaan ongelmana on ollut monikäyttöisyys: koskia ei ole kunnosteltu yksin kaloille.

– On haluttu kunnostaa ekosysteemejä lähemmäs luonnontilaa muidenkin vesieliöiden kannalta ja ihmisten maiseman kannalta.

– Koskia ei ole saatu juuri alkuperäiseen tilaansa kaikenlaisten ehtojen vuoksi. On jätettävä veneväyliä. Joissakin paikoissa on pitänyt jättää kivivallit reunoille, koska maanomistaja on niin vaatinut.

– Muuallakin maailmalla virtavedet on muokattu moneen kertaan. Ne eivät ole luonnontilaisia muissakaan Euroopan maissa. Silti lohikalakannat ovat siellä paremmat kuin Suomessa.

Padottujen koskien kalataloudellisia haittoja korvataan istutuksin. Pielisjokeenkin Pohjois-Karjalassa istutetaan 2–3-vuotiaita järvilohia vuosittain 100 000. Silti järvilohi on erittäin uhanalainen.

– Istutetuista järvilohista noin 100 eli yksi tuhannesta palaa vuosittain Pielisjokeen. Niistä saadaan pyydystetyksi emokaloina lypsyyn noin 50. Jos kalastusta ei olisi, niitä tulisi todennäköisesti satoja tai tuhatkunta takaisin.

– Edes järvilohen viljelykannan ylläpito on vaikeaa, kun niitä tulee niin vähän takaisin.

Yksin Pielisjoen järvilohi-istutukset maksavat 200 000–300 000 euroa vuodessa.

– Se on osittain hukkaan heitettyä rahaa. Näin on kuitenkin tähän asti toimittu, sanoo Jukka Syrjänen.

Mitä sitten pitäisi tehdä?

– Se riippuu, mitä yhteiskunta eli osakaskunnat ja tulevat kalatalousalueet, ely-keskukset ja ministeriöt haluavat.

– Tähän asti ne ovat halunneet vain mahdollistaa kalastusta, Syrjänen sanoo.