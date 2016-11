Psykologi: Elämässä pitää olla muutakin ajateltavaa kuin omaishoitajan arki

Eläkkeellä oleva psykologi Pirkko Lahti, Muistiliiton valtuuston puheenjohtaja ja itsekin muistisairaan omaishoitaja tietää, kuinka tärkeää on, että omaishoitajalla on myös omaa aikaa.

– Omaishoitajia pitäisi tukea arjessa enemmän ennen kuin he väsyvät, Lahti painottaa.

Usein omaishoitajan on vaikeampaa saada muistisairas hoitoon kuin silloin, kun omaista ei ole, Lahti sanoo. Omaishoitajan on tehtävä jatkuvaa arviointia muistisairaan kunnosta. Omaishoitaja on kuin yksi porras lisää prosessiin, jos kotihoitokaan ei kyläile. Lahden mielestä kotihoidon visiitti on usein liian pikainen.

– Helposti omaishoitaja ajattelee, että vielä pärjätään puoli vuotta.

Kun omaishoitajan tunne on se, että voimavarat ovat lopussa, on korkea aika saada apua.

Elämässä on oltava muutakin ajateltavaa kuin arki omaishoitajana. Lahden ajatuksena on omaishoitajien yhteistyön lisääminen: olisiko mahdollista järjestää omaishoitajien verkostoja, jotta muistisairas voisi viettää hetken toisen hoitajan hoivissa omaisen päästessä tuulettumaan.

Pirkko Lahti puhui maanantaina Joensuussa järjestetyssä Muistiseminaarissa omaisen jaksamisesta muistisairaan kanssa.

