Lapissa vuosikymmenen vilkkain matkailutalvi

Ensimmäinen tilauslento Lontoosta Enontekiölle laskeutuu 25. marraskuuta. Joulunalusviikolla lentoja laskeutuu parhaimmillaan kolmisenkymmentä päivässä. Britannian lisäksi lentoja saapuu Saksasta, Italiasta, Hollannista, Ranskasta ja Espanjasta.

- Brittiperheille joulunalusmatka Lappiin on once in a lifetime (kerran elämässä) -kokemus. Brittien joulumatkat Lappiin oli käytännössä myyty loppuun jo ennen brexit-äänestystä eli äänestystä seurannut punnan kurssin lasku ei ehtinyt vaikuttaa talven myyntiin, kertoo tutkimuspäällikkö Katarina Wakonen Suomen-matkailua edistävästä VisitFinlandista.

Finavian johtajan Joni Sundelinin mukaan tilauslennot Lappiin ovat vuosittain kasvaneet tasaisesti, ja Lappi on vakiinnuttanut asemansa suosittuna talvilomakohteena. Nyt myös reittilentojen määrä eri kohteista Lapin kentille on ennätyksellisen suuri, 48.

Kesäkaudellekin on pitkäjänteisesti kehitetty matkailutuotteita, ja tilauslentoja tulee ensi kesänä muun muassa Hollannista Rovaniemelle.

- Lapista tehdään määrätietoisesti ympärivuotista matkakohdetta. Syksyllä markkinoimme Lappia "tuplarevontulilla"; on mahdollista nähdä revontulet ja niiden heijastuminen tyynen järven pinnasta, Wakonen mainitsee.

Hyvistä talvimatkailunäkymistä huolimatta venäläisten matkailijoiden määrä Suomessa laskee edelleen maan taloustilanteen, ruplan kurssin ja matkustusrajoitusten takia. Lasku on kuitenkin hidastunut.

Silti venäläiset ovat edelleen suurin matkailijaryhmä Suomessa mutta Lapissa vasta toiseksi suurin brittien jälkeen. Viime joulukuussa Lapissa oli 130 000 brittiyöpymistä.

- Myös kiinalaiset ovat kiinnostuneet talvisesta Lapista. Alitrip on ilmoittanut tuovansa ensi vuonna Rovaniemen seudulle 50 000 kiinalaisturistia, joista 3 000 saapuu jo tulevana talvena, Wakonen kertoo.

Alitrip on maailman suurimman verkkokauppayhtiön Alibaban matkailubrändi.

- Revontulet, hiljaisuus, puhtaus ja suomalainen sauna ovat tuotteita, joista kiinalaiset matkailijat ovat hyvin kiinnostuneita, Wakonen tietää.

Lapin ohella Helsinki vetää ympäri vuoden turisteja. Muualla Suomessa talvimatkailu on hiljaisempaa.

Viime vuonna ulkomaisten yöpymisistä 55 prosenttia oli kesäkaudella eli touko-lokakuussa ja 45 prosenttia talvikaudella eli marras-huhtikuussa.

- Pohjoismaisessa vertailussa Suomi on enemmän talveen painottunut matkailumaat kuin muut Pohjoismaat, Wakonen toteaa.

Suomen-matkailun suosiota kasvattaa tällä hetkellä maailman suurimman matkaopaskirjoja ja digitaalisia matkailusisältöjä julkaisevan Lonely Planetin Suomi-rankkaus. Yhtiö valitsi Suomen maailman kolmen kiinnostavimman matkailukohteen joukkoon vuonna 2017.

- Rankkaus on huippujuttu, se lisää Suomen tunnettavuutta maailmalla. Rankkaus imartelee mutta myös kirittää matkailutoimijoita täyttämään lupaukset, Wakonen iloitsee.

Suomen tunnettavuutta maailmalla lisää ensi vuonna myös Suomen itsenäistymisen 100-vuotisjuhlavuosi.

- Maailman matkailijoista käydään kovaa kilpailua ja on tärkeää erottautua joukossa. Siinä juhlavuosi auttaa.

Matkailun kasvun taustalla on ylipäätään matkailun kasvu koko maailmassa. Maailman matkailujärjestön (UNWTO) mukaan matkailu on tänä vuonna kasvanut neljä prosenttia, mikä on enemmän kuin keskimääräinen talouskasvu maailmassa. Eurooppaan suuntautunut matkailu on kasvanut kolme prosenttia mutta Pohjois-Eurooppaan suuntautunut viisi prosenttia.