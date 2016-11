Väitös: Yhdysvaltojen perustajaisät puhuivat kuin maan nykyjohtajatkin

Yhdysvaltojen presidentinvaaleissa toistuvat samat teemat, joita heidän edeltäjänsä nostivat esiin vuosisatoja sitten.

Kansalaisten turvallisuus ja vapaus, Yhdysvaltojen asema maailmanpolitiikassa, taloudellisten etujen turvaaminen, oman valtion erikoislaatuisuuden korostaminen ja kansallinen eheys kuuluivat ennen ja myös nykypäivänä poliitikkojen asialistalle, Itä-Suomen yliopisto luettelee tiedotteessaan.

Filosofian lisensiaatti Marko Junkkarinen tarkasteli väitöstutkimuksessaan yhden Yhdysvaltojen perustajaisän, Robert Morrisin (1734–1806), maailmankuvaa.

Morrisin poliittis-taloudellinen toiminta Yhdysvaltojen itsenäistymisprosessissa oli aikanaan kiistanalainen. Varsinkin hänen sodanaikaiset liiketoimensa herättivät epäilyksiä julkisen ja yksityisen toiminnan sekoittumisesta.

Vielä nykypäivänäkään tutkijat eivät ole saavuttaneet yksimielisyyttä hänen merkityksestään ja motiiveistaan, tiedotteessa kerrotaan.

Junkkarisen aate- ja henkilöhistoriallinen tutkimus tarkastelee Morrisia uudesta näkökulmasta, joka pyrkii osoittamaan maailmankuvan käsitteen hyödyllisyyden biografisessa tutkimuksessa.

Tiedotteen mukaan amerikkalaista maailmankuvaa ja esimerkiksi nykyistä vaalikampanjoinnin retoriikkaa on helpompi ymmärtää, kun meillä on syvällisempää tietoa poliittisen puheen historiallisista juurista.

Junkkarisen mukaan Yhdysvaltojen vuoden 2016 presidentinvaalien ehdokkaat pitävät puheita, väittelevät ja perustelevat omia näkökantojaan usein argumenteilla, jotka olivat yhdysvaltalaisten poliitikkojen käytössä jo 1700-luvun lopulla.

Donald Trumpin ja Hillary Clintonin puheissa toistuvat samat asiat, jotka heidän edeltäjänsä nostivat esiin vuosisatoja sitten. Esimerkiksi Lähi-idän tilanne ja kohtaaminen muslimimaailman kanssa olivat ”perustajaisien” agendalla jo tuolloin.

Välimerellä tapahtuneet amerikkalaisten laivojen kaappaukset johtivat pitkällisiin panttivankiselkkauksiin ja jopa merijalkaväen maihinnousuun nykyisen Libyan alueella heti 1800-luvun alussa.

Filosofian lisensiaatti Marko Junkkarisen yleisen historian alan väitöskirja ”The worldview of Robert Morris – The Case of a Man of Practice in the American Revolutionary Era” tarkastetaan yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnassa. Vastaväittäjänä toimii professori (emerita) Marjatta Hietala Tampereen yliopistosta ja kustoksena dosentti Osmo Kiiskinen Itä-Suomen yliopistosta.

Marko Junkkarinen on valmistunut ylioppilaaksi Leppävirran lukiosta vuonna 1992. Hän on suorittanut filosofian maisterin tutkinnon vuonna 1998 ja filosofian lisensiaatin tutkinnon vuonna 2002 Joensuun yliopistossa. Junkkarinen on työskennellyt Joensuun yliopistossa ja myöhemmin Itä-Suomen yliopistossa assistenttina, yliassistenttina ja amanuenssina vuosina 2003–2011.

Tällä hetkellä Junkkarinen on Itä-Suomen yliopiston rekrytointipäällikkö.

Lähde: Itä-Suomen yliopisto