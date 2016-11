Perunavarastoissa on tilaa, tuottajahinta alhaalla

Luonnonvarakeskuksen (Luke) mukaan ruokaperunaa on varastoissa pitkän ajan keskiarvoihin verrattuna 15 prosenttia vähemmän.

Lokakuun puolivälissä perunaa oli maatilojen varastoissa yhteensä 158 miljoonaa kiloa. Ruokateollisuusperuna mukaan laskettuna oli varastoissa 190 miljoonaa kiloa perunaa.

Tilanne on parempi verrattuna viime syksyyn, joka oli poikkeuksellisen heikko perunasadon kannalta. Ruokaperunaa on nyt varastoissa 20 miljoonaa kiloa syksyä 2015 enemmän, mutta määrä on silti pitkän ajan keskiarvojen alapuolella.

Vaihtelevat sääolot ja kuiva syksy vaikuttivat tämän vuoden perunasadon määrään. Keskimääräinen satotaso oli 29 tonnia hehtaarilla, viime vuonna 26 tonnia hehtaaria kohti.

Luken ruokaperunan tuottajahinta syyskuussa oli 16,56 euroa sadalta grammalta. Se oli selvästi vuoden 2015 tasoa alempana. Syyskuussa 2014 tuottajahinta oli 21,94 euroa.

Kyselyssä olivat mukana ne tilat, joiden peruna-ala on vähintään viisi hehtaaria. Tällaisia tiloja oli 494, niistä puolet on mukana tilastossa.

Keskimäärin kyselyyn kuuluvilla tiloilla oli ruoka- ja ruokateollisuusperunaa 22 hehtaaria ja suurimmilla tiloilla peruna-alaa oli 140-170 hehtaaria.