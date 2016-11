Kuva: Postiin saapui ulkomailta yli sata grammaa amfetamiinia

Tullin tiedotteen mukaan amfetamiinilähetys oli osoitettu pohjoissuomalaiseen asiamiespostiin, josta epäilty yritti noutaa lähetyksen väärennetyllä henkilötodistuksella.

Tullin esitutkinnan aikana selvisi myös toinen noin 100 gramman amfetamiinilähetyksen salakuljetusyritys postiliikenteessä.

Rikosta on tutkittu törkeänä huumausainerikoksena. Epäiltynä on yksi henkilö, joka on ollut pidätettynä.

Tullin mukaan rikosasia on siirtynyt syyteharkintaan Lapin syyttäjänvirastoon.