Elinajanodote lyhempi Helsingissä kuin muualla Suomessa - nämä syyt selittävät

Elinajanodote on Helsingissä lyhyempi ja kuolleisuus suurempaa kuin koko maassa keskimäärin, selviää Helsingin kaupungin tietokeskuksen uudesta tutkimuksesta.

25-64-vuotiaiden helsinkiläisten ikävakioitu kuolleisuus oli ajanjaksolla 2001-2010 noin 15 prosenttia suurempi kuin muualla maassa. Kun ikää tulee enemmän, erot kutistuvat jonkin verran. 65-79-vuotiaiden helsinkiläismiesten kuolleisuus oli kuusi ja -naisten 11 prosenttia suurempi kuin muualla. Sen sijaan 80 vuotta täyttäneiden miesten ikävakioitu kuolleisuus ei eronnut alueellisesti ja naisten kuolleisuus oli Helsingissä hieman pienempää kuin muualla maassa.

Tutkimuksen mukaan eroja selittävät eniten alkoholiin ja tupakointiin liittyvät kuolemansyyt. Alkoholi on muun muassa monien syöpien riskitekijä, ja esimerkiksi maksasyöpä oli Helsingissä yleisempi kuin muualla maassa. Alkoholin ongelmakäyttöä pidetään tavanomaisempana kaupungeissa kuin maaseudulla. Kaupungeissa alkoholia saa helpommin, alkoholinkäyttö on todennäköisemmin osa kaupunkikulttuuriin kuuluvaa elämäntyyliä ja Helsingin kaltaisessa suuressa kaupungissa sosiaalinen kontrolli on todennäköisesti vähäisempää kuin muualla.

Osa helsinkiläisten korkeammasta kuolleisuudesta johtuu puolestaan siitä, että kaupungissa on suurempi osuus naimattomia ja eronneita, joiden kuolleisuus keskimäärin on suurempaa.

Korkeasti koulutettujen ja ylempien toimihenkilöiden kuolleisuudessa Helsingissä ja muualla Suomessa tutkijat eivät havainneet eroa. Sen sijaan vähemmän koulutettujen ja työntekijöiden kuolleisuus oli huomattavasti suurempi Helsingissä kuin vastaavilla ryhmillä muualla maassa. Alemmassa sosioekonomisessa asemassa olevien alue-erot olivat erityisen suuret alkoholikuolemansyissä sekä keuhkosyövässä. Tutkijoiden mukaan alemmassa sosioekonomisessa asemassa olevien helsinkiläisten terveyteen ja elintapoihin ja etenkin alkoholin ongelmakäytön ja humalahakuisen juomisen ehkäisyyn tulisi panostaa voimakkaasti.

Tutkimuksen toteuttivat yhteystyössä Helsingin kaupungin tietokeskuksen tutkija, VTT Netta Mäki ja Helsingin yliopiston väestötieteen professori Pekka Martikainen.